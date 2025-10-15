अहिल्यानगर

आयुष्मान खुराना, रश्‍मिका मंदाना साईचरणी; थामा चित्रपटाच्या यशासाठी साईबाबांना घातले साकडे..

Celebrities Turn Devotional: साई संस्थानचे जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे, प्रशांत सूर्यवंशी आणि मंदिर सुरक्षा प्रमुख महेश येसेकर आदींनी त्यांचे स्वागत केले. साईबाबांची संगमरवरी मूर्ती आणि शाल भेट देऊन त्यांचा सत्कार केला. या दोघांनी द्वारकामाई मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले.
सकाळ वृत्तसेवा
शिर्डी: गायक, गीतकार आणि संगीत दिग्दर्शक अशा विविध क्षेत्रांत गती असलेला गुणी अभिनेता आयुशमान खुराना आणि छावा फेम रश्मिका मंदाना आज येथे येऊन साई चरणी नतमस्तक झाले. दिवाळीत (ता.२१ ) प्रदर्शित होणा-या त्यांच्या थांमा या चित्रपटाच्या यशासाठी त्यांनी साईबाबांची करुणा भाकली.

