शिर्डी: गायक, गीतकार आणि संगीत दिग्दर्शक अशा विविध क्षेत्रांत गती असलेला गुणी अभिनेता आयुशमान खुराना आणि छावा फेम रश्मिका मंदाना आज येथे येऊन साई चरणी नतमस्तक झाले. दिवाळीत (ता.२१ ) प्रदर्शित होणा-या त्यांच्या थांमा या चित्रपटाच्या यशासाठी त्यांनी साईबाबांची करुणा भाकली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.साई संस्थानचे जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे, प्रशांत सूर्यवंशी आणि मंदिर सुरक्षा प्रमुख महेश येसेकर आदींनी त्यांचे स्वागत केले. साईबाबांची संगमरवरी मूर्ती आणि शाल भेट देऊन त्यांचा सत्कार केला. या दोघांनी द्वारकामाई मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले. साई समाधीसमोर काही काळ ध्यान केले. त्यानंतर गुरुस्थान मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले.. माध्यमांसोबत बोलताना खुराना म्हणाले की, सतरा वर्षांपूर्वी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलो होतो. त्यावेळी समाधानकारक दर्शन झाले नाही. मुखदर्शनावर समाधान मानावे लागले. तेंव्हापासून साईबाबांच्या दर्शनासाठी येण्याची संधी शोधत होतो. आज ती संधी मिळाली. साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन मनाला खूप समाधान आणि आनंद मिळाला. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा. अभिनेत्री रश्मिका मंदाना हिने छावा चित्रपटाचा यशासाठी अभिनेता विकी कौशल सोबत साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना करण्यासाठी आले होते. आज लागोपाठ दुसऱ्यांदा साईबाबांच्या दर्शनासाठी येण्याची संधी मिळाली. हा माझ्यासाठी एक आनंददायी योगायोग आहे, असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.