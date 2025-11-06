अहिल्यानगर

Pathardi News:'पाथर्डीचा पूर्व भाग पाहणीपासून वंचित'; केंद्रीय पथक पश्‍चिम भागातूनच परतले, नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी

Controversy in Pathardi: जिल्ह्यात सर्वाधिक पाऊस आणि नुकसान पाथर्डी तालुक्यात झाले आहे. या पथकाने पश्‍चिम भागात झालेल्या नुकसानीचीच पाहणी केली, तालुक्यातील पूर्व भागात ही मोठे नुकसान झाले असले तरीही या पथकाने पूर्व भागाची पाहणी केली नाही.
Central team returned after inspecting only western Pathardi; flood-hit eastern region left unseen.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाथर्डी: सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या हानीची पाहणी केंद्र शासनाच्या उच्चस्तरीय केंद्रीय पथकाने केली. मात्र, जिल्ह्यात सर्वाधिक पाऊस आणि नुकसान पाथर्डी तालुक्यात झाले आहे. या पथकाने पश्‍चिम भागात झालेल्या नुकसानीचीच पाहणी केली, तालुक्यातील पूर्व भागात ही मोठे नुकसान झाले असले तरीही या पथकाने पूर्व भागाची पाहणी केली नाही.

Ahmednagar
Central Government
district
pathardi
Flood damage to crops

