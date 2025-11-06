पाथर्डी: सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या हानीची पाहणी केंद्र शासनाच्या उच्चस्तरीय केंद्रीय पथकाने केली. मात्र, जिल्ह्यात सर्वाधिक पाऊस आणि नुकसान पाथर्डी तालुक्यात झाले आहे. या पथकाने पश्चिम भागात झालेल्या नुकसानीचीच पाहणी केली, तालुक्यातील पूर्व भागात ही मोठे नुकसान झाले असले तरीही या पथकाने पूर्व भागाची पाहणी केली नाही..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.आज केंद्र सरकारचे सहसचिव आर. के. पांडे, कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे संचालक डॉ. अरविंद वाघमारे, गृह मंत्रालयाचे आशिष गौर यांच्या पथकाने ही पाहणी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक, प्रांतअधिकारी प्रसाद मते, तहसीलदार डॉ. उद्धव नाईक, जिल्हा कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी पांडुरंग गायसमुद्रे उपस्थित होते..या पथकाने तालुक्यातील करंजी, देवराई, पारेवाडी व सोमठाणे खुर्द गावांना भेट दिली. करंजी येथे राष्ट्रीय महामार्गावरील नुकसानग्रस्त पुलाची पाहणी करताना पावसाचे पाणी घरात शिरल्याने नुकसान झालेल्या राजेंद्र पारेकर यांच्या कुटुंबाशी संवाद साधून परिस्थितीची माहिती घेतली..यानंतर पथकाने देवराई येथील बंधारे व पारेवाडी येथील पाण्यामुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या पुलाचीही पाहणी केल. जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त पुलांची व बंधाऱ्यांची सविस्तर माहिती घेत पथकाने आवश्यक त्या ठिकाणी पुनर्बांधणी करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच, सोमठाणे खुर्द येथील शेतकरी मोहन शिदोरे यांच्या शेतातील तूर व बाजरी पिकांचे झालेले नुकसान प्रत्यक्ष पाहून पथकाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना दिलेल्या तातडीच्या मदतीची माहितीही जाणून घेतली. .कायमस्वरूपी उपाययोजनेच्या सूचनाबबनराव दानवे यांच्या संत्रा फळबागेची व पावसामुळे खरडून गेलेल्या जमिनीची पाहणी करत पथकाने भविष्यात अशा आपत्तीजनक परिस्थिती उद्भवू नयेत यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...करंजीत ग्रामस्थांशी संवादकरंजी : अतिवृष्टीमुळे शेती, घरे, रस्ते, पूल, वीज व पाणीपुरवठा, तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाच्या उच्चस्तरीय केंद्रीय पथकाने बुधवारी (ता. ५) करंजीला भेट देऊन नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. केंद्रीय पथकाने संपूर्ण पाहणी दरम्यान ग्रामस्थांशी संवाद साधत नुकसानग्रस्तांना दिलासा देत त्यांच्या नुकसानीची माहिती जाणून घेतली. यावेळी करंजीचे राजेंद्र पारे, शिवाजी पारे, शफीक शेख, बबन दानवे, किसन दानवे, रमेश दानवे, वसंत अकोलकर आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.