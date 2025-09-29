Floods Hit Chaundi village: 'चौंडी गावाला महापुराचा वेढा'; ‘सीना’ला १०० वर्षांत पहिल्यांदा महापूर, १०० कुटुंबांचे स्थलांतर

-संतराम सूळ जामखेड: गेल्या १०० वर्षांत पहिल्यांदाच सीना नदीला आलेल्या महापुराने लगतची हजारो हेक्टर शेतजमीन पाण्याखाली गेली असून, चौंडी गावाला पुराच्या पाण्याचा वेढा पडला आहे. रात्री उशिरापर्यंत पुराचे पाणी वाढत असल्याने आज (ता. २८) दिवसभर चौंडीचा संपर्क तुटला होता..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.चौंडी येथील सीना नदीवरील पूल आज पहाटे तीन वाजता पाण्याखाली गेल्यानंतर पुराचे पाणी वाढतच राहिले. दुपारी एकनंतर पुराच्या पाण्याचा चौंडीतील माणकोजी शिंदे स्मृती सभागृह, नक्षत्र गार्डन, विश्रामगृह, हेलिपॅड मैदान, तलाठी कार्यालयाला पुराच्या पाण्याचा वेढा पडला. पुराचे पाणी मराठी शाळा, जयंती समारंभाचे मैदानावर येत देवकरवस्ती रस्त्यावर आले. पाणी विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या घरासमोरून थेट हाळगाव रस्त्यावरील ओढ्याकडे निघाले. मात्र हे पाणी लगतच्या व्यापारी संकुल व अनेक घरांत घुसले. परिणामी या सर्व कुटुंबांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. यामधील ३० कुटुंबांना माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे आश्रमशाळेत स्थलांतरित करण्यात आले, तर उर्वरित ७० कुटुंबांना गढीमध्ये आश्रयाला ठेवण्यात आले. तहसीलदार मच्छिंद्र पाडळे यांनी चौंडी गाठली. मात्र त्यांना पुराच्या वेढ्यामुळे गावात जाणे शक्य झाले नाही. मात्र महसूलच्या अन्य कर्मचा-यांमार्फत त्यांनी पूरबाधित कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात यश मिळविले..पुरामुळे गावातील जनजीवन विस्कळित झाले. चौंडीला चहूबाजुने महापुराचा वेढा पडला आहे. अनेक घरांत पाणी शिरले आहे. गावात सर्वत्र पाणीच पाणी दिसत आहे. महापुराने हाहाकार उडवला आहे. चौंडी ते हळगाव रस्त्यावरील ओढ्यात सीना नदीच्या महापुराचा फुगवटा आल्याने या पुलावर ७-८ फूट इतके पाणी राहिले. महापुरामुळे ओढ्याचे पाणी तुंबल्याने ते अनेक घरांत घुसले. गेल्या पंधरा दिवसांतील हा तिसरा महापूर आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांमध्ये प्रचंड नुकसान झाले. या नदीलगतची शेती अक्षरशः वाहून गेली आहे. नदीवरील बंधारे वाहून गेले आहेत. सीना नदीच्या प्रकोपामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे..दरम्यान, जवळा येथे सीना नदीच्या महापुराने रौद्ररूप धारण केले. जवळा येथील सीना पुलाच्या निर्मितीनंतर गेल्या ५० वर्षांत प्रथमच या पुलावरून पाणी वाहिले. तब्बल ३ ते ४ फूट पाणी सीनावरून वाहिले. जवळा, आगी, कवडगाव, गिरवली परिसरातील हजारो हेक्टर क्षेत्रात पुराचे पाणी घुसले. तालुक्यातील पिंपरखेड येथील विंचरणा नदीवरील पुलावरून तब्बल ३-४ फूट पाणी वाहत होते. नदीचे पाणी गावात शिरले. नदीला आलेल्या पुराचा फटका फक्राबाद, रत्नापूर, गिरवली या गावांनाही बसला. आमदार रोहित पवार सायंकाळी उशिरा पूरग्रस्त चौंडीला भेट दिली. यावेळी आमदार पवार यांनी गरजू नागरिकांना जीवनावश्यक साहित्याचं वाटप करून, धीर दिला..जामखेमधील २० रस्ते वाहतुकीसाठी बंदजामखेडमध्ये सर्वत्र मुसळधार पाऊस झाल्यामुळे तालुक्यातील विविध ठिकाणचे तब्बल २० रस्ते वाहतुकीला बंद करण्याची वेळ प्रशासनावर आली. सीना नदीवरील जवळा येथील पूल इतिहासात पहिल्यांदाच बंद करण्यात आला..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.राम शिंदे यांच्याकडून जेवणाची व्यवस्थाचौंडी येथील आश्रमशाळा आणि गढीमध्ये पुरामुळे स्थलांतरित १०० कुटुंबांना आसरा देण्यात आला. विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी मित्रमंडळामार्फत या स्थलांतरी कुटुंबांसाठी रात्री जेवणाची व्यवस्था केली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.