Floods Hit Chaundi village: 'चौंडी गावाला महापुराचा वेढा'; ‘सीना’ला १०० वर्षांत पहिल्यांदा महापूर, १०० कुटुंबांचे स्थलांतर

Chaundi Village Encircled by Floods: चौंडी येथील सीना नदीवरील पूल आज पहाटे तीन वाजता पाण्याखाली गेल्यानंतर पुराचे पाणी वाढतच राहिले. दुपारी एकनंतर पुराच्या पाण्याचा चौंडीतील माणकोजी शिंदे स्मृती सभागृह, नक्षत्र गार्डन, विश्रामगृह, हेलिपॅड मैदान, तलाठी कार्यालयाला पुराच्या पाण्याचा वेढा पडला.
Chaundi village submerged as centenary flood of Sina River forces 100 families to relocate.

सकाळ वृत्तसेवा
-संतराम सूळ

जामखेड: गेल्या १०० वर्षांत पहिल्यांदाच सीना नदीला आलेल्या महापुराने लगतची हजारो हेक्टर शेतजमीन पाण्याखाली गेली असून, चौंडी गावाला पुराच्या पाण्याचा वेढा पडला आहे. रात्री उशिरापर्यंत पुराचे पाणी वाढत असल्याने आज (ता. २८) दिवसभर चौंडीचा संपर्क तुटला होता.

