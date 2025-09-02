Sangamner Crime: खताळांकडून मुलाची फसवणूक; प्रसाद गुंजाळच्या आईची पोलिसात तक्रार, दबावाचा आरोप

संगमनेर: आमदार अमोल खताळ, संदेश देशमुख यांच्यासह इतरांनी माझा मुलगा प्रसाद याची फसवणूक केली. आमच्या कुटुंबाची बदनामी करून दबाव निर्माण केला, असा तक्रार अर्ज प्रसाद यांची आई अनिता अप्पासाहेब गुंजाळ यांनी संगमनेर शहर पोलिस ठाण्यात दिला आहे. याप्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे..Home Minister Amit Shah:पूरग्रस्तांसाठी आंतरमंत्रालयीन पथके; गृहमंत्री अमित शहा यांची घोषणा, जम्मूत नुकसानीची पाहणी.अनिता गुंजाळ यांनी आपल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे, की मारहाणीची घडलेली घटना दुर्दैवी आहे. या घटनेचे मी समर्थन करत नाही. मात्र, या घटनेचा व राजकारणाचा काहीही संबंध नाही. उलट त्यात राजकारण आल्यास आम्हाला न्याय मिळणार नाही. मारहाणीची घटना ही आर्थिक देवाण- घेवाणीतून झालेली आहे. माझ्या मुलाची आर्थिक फसवणूक अमोल खताळ यांनी केली आहे. त्याच्याकडून सह्या केलेले कोरे धनादेश घेऊन गेल्यामुळे वर्षभरापासून माझा मुलगा मानसिक तणावात होता. खताळ व प्रसाद हे यापूर्वी मित्र होते. प्रसाद हा शेअर मार्केटमध्ये काम करायचा, त्यामध्ये गुंतवणुकीसाठी खताळ यांच्या मध्यस्थीने आर्थिक देवाण- घेवाण झालेली आहे. काही व्यवहार रोखीने झाले. .त्याची नोटरीही झालेली आहे. खताळ यांच्या कार्यालयात रोख स्वरूपातही काही व्यवहार झाले. प्रसादचे शेअर मार्केटमध्ये नुकसान झाले. त्यावेळी लोकांची देणी देण्यासाठी त्याने त्याच्या वाट्याची जमीन विकली. तरीही पुन्हा धनादेश देवून त्याची फसवणूक झाली. त्याला धमक्या देत ब्लॅकमेलिंग केले जात असल्याने तो तणावात होता. शेवटी उद्विग्न होऊन त्याने हे टोकाचे पाऊल उचललेले आहे..या प्रकरणामुळे माझ्या कुटुंबाच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. आमच्या जिवाचे काही बरे वाईट झाले, तर त्याला आमदार अमोल खताळ, संदेश देशमुख व त्यांचे सहकारी जबाबदार असतील, असे अनिता गुंजाळ यांनी तक्रार अर्जात म्हटले आहे..North India Rain Update : 'उत्तर भारतात पावसाचा जोर कायम'; भूस्खलनाच्या घटनांत पाच जणांचा मृत्यू, राजस्थानात मुसळधार.सत्य लवकरच समोर येईल ः आमदार खताळप्रसाद गुंजाळ याच्या आईने पोलिसांत दाखल केलेल्या तक्रारीबाबत आमदार खताळ यांना विचारले असता, ते म्हणाले, की या प्रकरणी मी लवकरच पत्रकार परिषद घेणार आहे. त्यामध्ये माझी भूमिका स्पष्टपणे सर्वांसमोर मांडणार आहे. त्यामुळे जे सत्य आहे, ते महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाला कळणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.