Sangamner Crime: खताळांकडून मुलाची फसवणूक; प्रसाद गुंजाळच्या आईची पोलिसात तक्रार, दबावाचा आरोप

Cheating Accusations Surface: मारहाणीची घडलेली घटना दुर्दैवी आहे. या घटनेचे मी समर्थन करत नाही. मात्र, या घटनेचा व राजकारणाचा काहीही संबंध नाही. उलट त्यात राजकारण आल्यास आम्हाला न्याय मिळणार नाही. मारहाणीची घटना ही आर्थिक देवाण- घेवाणीतून झालेली आहे.
Updated on

संगमनेर: आमदार अमोल खताळ, संदेश देशमुख यांच्यासह इतरांनी माझा मुलगा प्रसाद याची फसवणूक केली. आमच्या कुटुंबाची बदनामी करून दबाव निर्माण केला, असा तक्रार अर्ज प्रसाद यांची आई अनिता अप्पासाहेब गुंजाळ यांनी संगमनेर शहर पोलिस ठाण्यात दिला आहे. याप्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

