Chhatrapati Shahu Maharaj: छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे गडरक्षण हीच खरी शिवसेवा: छत्रपती शाहू महाराज; जय शिवरायचा जयघोष..

पारनेर : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा केवळ जयघोष करून चालणार नाही, तर त्यांच्या गडांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी प्रत्येक मराठी माणसाची आहे, असा प्रभावी संदेश खासदार छत्रपती शाहू महाराज यांनी किल्ले भुदरगड येथे दिला. खासदार नीलेश लंके यांच्या 'आपला मावळा' संघटनेतर्फे सुरू असलेल्या गडसंवर्धन आणि स्वच्छता मोहिमेचा आठवा टप्पा हजारो तरुण-तरुणींच्या उपस्थितीत उत्साहात पार पडला..या मोहिमेचा प्रारंभ खासदार छत्रपती शाहू महाराज, आमदार जयंत पाटील आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते व्ही. बी. पाटील यांच्या हस्ते झाला. यावेळी बोलताना शाहू महाराज म्हणाले की, गडांवरील स्वच्छता, मंदिरे दुरुस्ती, सूचना फलक बसविणे हे छोटे पण प्रभावी उपक्रम आहेत. पुढील पिढ्यांसाठी स्वच्छ आणि सशक्त गड करण्याचे कार्य नीलेश लंके करीत आहेत. शिवरायांच्या विचारांना लोकांच्या मनात रुजविण्यासाठी ते करत असलेले प्रयत्न खरोखर कौतुकास्पद आहेत.'आपला मावळा' ही संघटना भविष्यात लाखो मावळ्यांना घेऊन शिवकार्याच्या रणांगणात उतरलेली पाहायला मिळेल, असा मला विश्वास आहे, असेही ते म्हणाले..खासदार लंके यांनी यावेळी स्वतः झाडू हातात घेऊन स्वच्छता मोहिमेत सहभाग घेतला. ते म्हणाले की, लोकप्रतिनिधी म्हणून भाषणांपेक्षा कृतीला अधिक महत्त्व आहे. शिवनेरीपासून सुरू झालेली ही मोहीम धर्मवीर गड, रायरेश्वर, रामशेज, तिकोना, प्रतापगड पार करत आता भुदरगडावर पोहोचली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकोटांचा हा वारसा अखंड राहावा, म्हणून हा उपक्रम आहे. लंके यांनी सरकारकडून गडसंवर्धनासाठी विशेष निधी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली..यावेळी आर. के. पवार, सत्यजित जाधव, राहुल देसाई, प्रतीक पाटील, सुदेश सापळे, संतोष मेंगाने, अनिल घाटगे, सुनील शिंत्रे, प्रकाश पाटील, रणधीर मोरे, निखिल निंबाळकर, के. के. भारतीय आदींसह 'आपला मावळा' प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..जय शिवरायचा जयघोषआज सकाळी 'आपला मावळा'चे टी-शर्ट घातलेले हजारो युवक-युवती फावडे, कुदळ, झाडू घेऊन 'जय शिवराय'च्या घोषणा देत गडाकडे रवाना झाले. कचरा निर्मूलन, झुडपांची छाटणी, वृक्षारोपण, बाके, डस्टबिन, सौरदिवे बसविणे अशा अनेक उपक्रमांनी गड परिसर स्वच्छ व आकर्षक झाला..