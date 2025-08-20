अहिल्यानगर

Chhava Sanghatana : 'छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा लवकर उभारा'; छावा संघटनेची मागणी, पालकमंत्री विखेंची घेतली भेट

Demand to Install Statue of Chhatrapati Sambhaji Maharaj Soon : मनपा अभियंत्यांच्या कामकाजातील दिरंगाईमुळे हे काम अजूनही प्रलंबित आहे. सदर कामाची मुदतही संपली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. यामध्ये पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालून मनपा प्रशासनाला आवश्यक ते निर्देश द्यावेत.
Guardian Minister Vikhe Meets Chhava Leaders Over Demand for Sambhaji Maharaj Statue
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: शहरातील प्रोफेसर चौक येथे छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासाठी उभारण्यात आलेल्या चौथऱ्याचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, अजूनपर्यंत पुतळा बसवलेला नाही. या कामातील दिरंगाईबद्दल अखिल भारतीय छावा संघटनेतर्फे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.

Ahmednagar
district
Maharashtra Politics
Chhatrapati Shivaji Maharaj statue
Chhatrapati Sambhaji Maharaj

