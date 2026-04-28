Medical College: ‘सिव्हिल’ आता होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय: ४४८ पदांसाठी अध्यादेश, पुढच्या वर्षी पहिल्या बॅचचे ॲडमिशन

-समीर दाणी अहिल्यानगर: जिल्ह्यासाठी मंजूर असलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालया'च्या निर्मिती प्रक्रियेला वेग आला आहे. सिव्हिल हॉस्पिटल हे सात वर्षांसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात राष्ट्रीय वैद्यकीय कौन्सिलचे पथक तपासणीसाठी येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज हॉस्पिटलच्या प्रवेशद्वारावरील फलक बदलला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय असे त्याचे नामकरण करण्यात आले आहे. .पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०० व्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. चौंडीमध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या हॉस्पिटलबाबत घोषणा केली होती. त्यानंतर त्यास गती मिळाली. जिल्ह्यातील हे पहिलेच शासकीय मेडिकल कॉलेज ठरणार आहे. या महाविद्यालयात शंभर विद्यार्थी प्रवेश क्षमता असेल. सोबतच ४३० खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत..त्यासाठीची पदनिर्मिती, संबंधित असलेली बांधकामे आदींसाठी सुमारे ४८५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितीतील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, स्थावर जंगम मालमत्ता व मनुष्यबळासह, तात्पुरत्या स्वरूपात किमान सात वर्षांसाठी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास निःशुल्क वापरण्यासाठी दिले जाणार आहे..कार्यवाही प्रगतिपथावरअहिल्यानगरमधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ४४८ पदांची निर्मितीबाबतचा शासकीय अध्यादेश (जीआर) ८ एप्रिलला काढण्यात आला आहे. त्यानुसार गट अ साठी ४८, गट ब साठी ४४, गट क साठी ९३ अशी १८५ नियमित पदे असणार आहेत, तर ५९ विद्यार्थी पदे आहेत. महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयासाठी आवश्यक असणारी स्वच्छता, आहार, सुरक्षा, वस्त्र स्वच्छता ही सर्व कामे बाह्यस्त्रोताव्दारे केली जाणार आहेत. त्याद्वारे २०४ पदे भरण्याचे नियोजन आहे. या वैद्यकीय महाविद्यालयात पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अविनाश लांब यांनी दिली..जागेसाठी लवकरच बैठकशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा ठरलेली बाब म्हणजे जागा निश्चिती. यासाठी अनेक लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटनांनी महाविद्यालयासाठी विविध ठिकाणी जागा सुचविल्या होत्या. याबाबत समितीची गेल्या महिन्यात बैठक होणार होती. मात्र, राहुरी विधानसभेची पोटनिवडणूक लागल्याने ती स्थगित झाली होती. आता आचारसंहिता संपल्यानंतर ती बैठक पुन्हा होणार आहे. त्यात जागेबाबत निर्णय होणे अपेक्षित आहे.