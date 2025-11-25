अहिल्यानगर

Kopargaon Politics: कोपरगावात कमळच फुलणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; विश्वासनामा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पुढाकार घेणार

BJP campaign Maharashtra : येत्या निवडणुकांची चाहूल लागत असताना मुख्यमंत्री केलेले हे विधान महत्वाचे मानले जात आहे. स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले असून भाजपच्या रणनीतीतही या विधानाचे मोठे परिणाम दिसतील, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
कोपरगाव: लोणीतल्या मामाने कोपरगावच्या भाचीला खणखणीत सांगीतले आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुकीत कमळ आणि कमळच फुलणार आहे. तुम्ही दोन तारखेला फक्त कमळाचे बटन दाबा. पराग संधान यांचे विकासाशी संधान घालून देण्याची जबाबदारी माझी. सभेला झालेली मोठी गर्दी पाहाता, मी विजयी सभेसाठी पुन्हा येईन. विवेक कोल्हे यांचा विश्वासनामा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पुढाकार घेईन, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

