Kopargaon Politics: कोपरगावात कमळच फुलणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; विश्वासनामा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पुढाकार घेणार

कोपरगाव: लोणीतल्या मामाने कोपरगावच्या भाचीला खणखणीत सांगीतले आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुकीत कमळ आणि कमळच फुलणार आहे. तुम्ही दोन तारखेला फक्त कमळाचे बटन दाबा. पराग संधान यांचे विकासाशी संधान घालून देण्याची जबाबदारी माझी. सभेला झालेली मोठी गर्दी पाहाता, मी विजयी सभेसाठी पुन्हा येईन. विवेक कोल्हे यांचा विश्वासनामा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पुढाकार घेईन, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. भाजप व मित्रपक्षांचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार पराग संधान व नगरसेवकांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत ते बोलत होते. व्यासपीठावर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, संजीवनी उद्योगसमूहाचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे, माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे, युवा नेते विवेक कोल्हे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नितीन दिनकर, नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार पराग संधान, रवींद्र बोरावके, ज्येष्ठ नेते दत्तोबा जगताप यांच्यासह नगरसेवकपदाचे उमेदवार उपस्थित होते.फडणवीस म्हणाले की, राज्य आणि केंद्राचा विकासनिधी योग्य पद्धतीने खर्च व्हावा, यासाठी पारदर्शी काम करणारे लोक पालिकेत असावेत. जनतेचा पैसा जनतेपर्यंत जावा, तो जनतेसाठी खर्च व्हावा, हे आमचे धोरण आहे. त्यासाठी संधान यांच्यासारखे नगराध्यक्ष तेथे हवेत. एका विधानसभा निवडणुकीत पाचशे मतांनी माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे पराभूत झाल्या, तर मागील पालिका निवडणुकीत सत्ता दिली. मात्र नगराध्यक्षपद दिले नाही. पुन्हा अशी चूक जनतेने करू नये. पारदर्शी कारभारासाठी आम्ही भाजपच्या पदाधिका-यांचा कान धरू शकतो, हे लक्षात घ्या. शहराचा विकास व्हावा, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची संकल्पना आहे. शहरांमुळे जीडीपी वाढतो, रोजगारनिर्मिती होते. त्यामुळे शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणावर निधी देते. अमृत योजनेमुळे शहरांचा चेहरामोहरा बदलू लागला आहे. अमृत योजनेच्या दुस-या टप्प्यासाठी महाराष्ट्राला पन्नास हजार कोटी रुपये निधी मिळणार आहे. त्यातून विवेक कोल्हे यांच्या कल्पनेतील विश्वासनामा पूर्ण करण्यासाठी भाजपला संधी द्यावी. नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार संधान व माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांचीही भाषणे झाली. युवा नेते विवेक कोल्हे यांनी प्रास्ताविक केले.आका म्हणताना संयम ठेवाकोपरगावचा विकास करायचा असेल, तर भाजपच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला पर्याय नाही. मनात शंका ठेवू नका. कोपरगावात भाजपचाच नगराध्यक्ष होईल, असा शब्द मी देतो. मला आका वगैरे म्हणताना तुम्ही (विवेक कोल्हे) जरा संयम ठेवा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या शब्दाचा अनादर होणार नाही, याची मी काळजी घेईन, असे जलसंपदामंत्री विखे म्हणाले.