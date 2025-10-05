CM Devendra Fadnavis : दुष्काळाचे रूपांतर भूतकाळात करू: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवूनच नियोजन

शिर्डी (जि. अहिल्यानगर): ‘‘सहकारी साखर कारखानदारीचे जनक पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांची नाडी ओळखून स्वास्थ जपले. कै. बाळासाहेब विखे पाटील यांनी पश्चिमेचे पाणी पूर्वेला आणून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे स्वप्न पाहिले. या स्वप्नांची पूर्तता जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील करतील. त्याचाच एक भाग म्हणून उल्हास खोऱ्यातील ५४ टीएमसी पाणी पूर्वेच्या गोदावरी खोऱ्यात आणले जात आहे. येत्या पाच ते सात वर्षांत आम्ही दुष्काळाचे रूपांतर भूतकाळात करू,’’ असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील आणि कै. बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते संपन्न झाले. या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते..यावेळी फडणवीस म्हणाले, ‘‘कृषी मंत्रालयाप्रमाणे सहकार मंत्रालय देखील अडगळीला पडले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात पहिल्यांदाच सहकार मंत्रालय स्थापन केले. सहकारातून जडणघडण झालेल्या अमित शहा यांच्याकडे या खात्याची जबाबदारी दिली. गेल्या चार वर्षात त्यांनी धडाकेबाज निर्णय घेतले. केंद्राने राज्यातील सहकारी कारखाने व संस्थांना तब्बल दहा हजार कोटी रूपयांचे अर्थसहाय्य केले. आता त्यातून नव्याने निर्माण होत असलेल्या अर्थव्यवस्थेचे शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन व्यवस्थापन करण्यासाठी अजित पवार आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा.’’.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, की २०१४ नंतर आलेल्या मोदी सरकारने महाराष्ट्राला दहा लाख कोटी रूपयांची मदत केली आहे. आजवरच्या मदतीच्या तुलनेत ती पाचपट अधिक आहे.कारखाने शेतकऱ्यांचे आहेत...‘‘राज्यातील दोन साखर कारखान्यांची वार्षिक उलाढाल तीस हजार कोटी रूपयांची आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून नव्हे तर या कारखान्यांनी आपल्या नफ्यातून पाच रूपये प्रतिटन याप्रमाणे अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी मदत द्यावी, अशी मागणी आम्ही केली. प्रत्येकी पंचवीस लाख रूपये द्यावेत अशी अपेक्षा होती. काही कारखान्यांच्या धुरीणांची तेवढीही दानत नाही. हे कारखाने शेतकऱ्यांचे आहेत तुमचे नाहीत हे लक्षात घ्या. काही कारखाने काटे मारतात त्यांनाही काय ते दाखवणार आहोत,’’ असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.सहकारी साखर कारखानदारीमुळे शेतकऱ्यांच्या घरात लक्ष्मीबरोबरच सरस्वती देखील आली. या कारखानदारीच्या हिताचे अनेक निर्णय मोदी सरकारने घेतले. आयकर आकारणीसारखे आजवर न सुटलेला प्रश्न केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सोडवला.-अजित पवार, उपमुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.