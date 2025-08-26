KumarSingh Vakle: बहिणींचा विश्वास हीच माझी खरी संपत्ती: माजी सभापती कुमारसिंह वाकळे; बोल्हेगावमध्ये सामूहिक रक्षाबंधन सोहळा उत्साहात

अहिल्यानगर: गेल्या दहा वर्षांत मी नगरसेवक म्हणून केवळ विकासकामेच केली नाहीत, तर सुख-दुःखाच्या प्रत्येक प्रसंगात प्रभागातील बहिणींसोबत खंबीरपणे उभा राहिलो. माझे नाते हे फक्त मतदार व नगरसेवकापुरते मर्यादित नाही, तर कौंटुबिक आहे. राखी पौर्णिमेनिमित्त इतक्या मोठ्या संख्येने बहिणींनी माझ्यावर विश्वास दाखवून राखी बांधली ही माझ्यासाठी खरी संपत्ती आहे, असे प्रतिपादन मनपाचे माजी सभापती कुमारसिंह वाकळे यांनी व्यक्त केले..Maratha Reservation: 'मराठा मोर्चासाठी अहिल्यानगरमध्ये वाहतूक मार्गात बदल'; पोलिस प्रशासनाची माहिती; उद्या मोर्चा जिल्ह्यात येणार .बोल्हेगाव उपनगरातील प्रभाग क्रमांक ७ मधील महिलांच्या वतीने माजी सभापती कुमारसिंह वाकळे यांना राखी बांधून सामूहिक रक्षाबंधन सोहळा साजरा केला. गेल्या तीन वर्षांपासून विशालभाऊ वाकळे पाटील उद्यानात हा सोहळा आयोजित केला जातो. यंदाही सुमारे ५०० महिलांनी राखी बांधत भावबंध दृढ केला..सुमारे ५ तास चाललेल्या या कार्यक्रमात महिलांचा उत्साह, आनंद, संवाद आणि कौटुंबिक वातावरण अनुभवायला मिळाले. यावेळी रंजना आमतकर, शैलजा गिऱ्हे, रूपाली नलगे, अनिता निकम, श्यामल तिवारी, ज्ञानेश्वरी चाफे, विमल पावडे, स्वाती दुसुंगे, भारती राख, मीरा सोनटक्के, पूजा फसले, आश्विनी मिसाळ, सुवर्णा वाळके, विमल पंडित, कांचन इंगवले, अनिता कऱ्हाडे, पूजा म्हस्के, साधना बोरुडे, वैशाली राजहंस, रजनी अमोदकर, मोनाली धुपधरे, रोहिणी भडके, प्रज्ञा खरात, अश्विनी जाधव आदी महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या..माेठी बातमी! 'अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेतील तब्बल पावणेपाच हजार गुरुजींच्या बदल्या'; शिक्षकांना बदल्यांचा आदेश.कांचन इंगोले म्हणाल्या, रस्ते, पाणी, लाईट यांसारख्या मूलभूत समस्या सोडवून कुमारसिंह वाकळे यांनी आम्हाला मोठा दिलासा दिला. त्यामुळे आमचे नाते फक्त समाजकारणापुरते न राहता भावाबहिणीच्या बंधनात रूपांतरित झाले आहे. वैशाली राजहंस यांनी महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अधोरेखित करत महिलांना छेडछाड करणाऱ्यांना त्यांनी वेळोवेळी चाप लावला. बहिणींच्या संरक्षणासाठी भावाप्रमाणे उभे राहून सुरक्षिततेची हमी दिली असल्याचे सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.