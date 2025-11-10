अहिल्यानगर : अनुसूचित जमाती संवर्गात बंजारा जमातीचा समाविष्ट करण्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच मुंबईत बैठक बोलावून शिष्टमंडळाच्या निवेदनावर चर्चा केली.बंजारा समाजाचे मागासलेपण, सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली आयोग अथवा समिती नेमली जाईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती संत सेवालाल महाराज बंजारा लमाण तांडा समृद्धी योजना, अहिल्यानगर जिल्ह्याचे अशासकीय सदस्य विष्णुपंत पवार यांनी दिली..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.सह्याद्री अतिथी सभागृहात बोलाविलेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री अतुल सावे, मंत्री इंद्रनिल नाईक, बाबुसिंग महाराज, तुषार राठोड, राजेश राठोड, अर्जुन खोतकर, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक, बंजारा समाजाचे संत व महंत, माजी खासदार हरीभाऊ राठोड, माजी आमदार निलय नाईक, माजी मंत्री अमरसिंग तिलावत, विविध पक्ष, सामाजिक संघटनाचे प्रमुख उपस्थित होते..सुरूवातीला संजय राठोड यांनी बंजारा समाजाचे प्रश्न व गेल्या दोन महिन्यापासून सुरू असलेल्या विविध प्रकारच्या आंदोलनाबाबत माहिती दिली. त्यानंतर अभ्यास गटाने तयार केलेल्या निवेदनाचे मोहन राठोड यांनी वाचन केले. बाबुसिंग महाराज यांनीही मनोगत व्यक्त केले..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...निवेदनातील मुद्दे अभ्यासपूर्ण व पूरक कागदपत्रासह असल्याने समितीसाठी उपयुक्त राहील असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, केंद्र शासनाकडे अहवाल पाठवताना कुठलीही त्रुटी राहू नये.आयोगासमोर आपण आभ्यासपूर्ण मांडणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. निवेदनातील अन्य मुद्दे मान्य करण्यासारखे असल्याने कुठलीही अडचण येणार नाही, असे बंजारा समाजाच्या प्रतिनिधींना मुख्यमंत्री यांनी आश्वासित केले. महंत जितेंद्र महाराज यांनी आभार मानले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.