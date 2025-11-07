अहिल्यानगर

Ramesh Bagwe: युवकाच्या न्यायासाठी लढा उभारणार: माजी गृह रमेश बागवे; पुण्यातील समाजाचा सोनईत मोर्चा

Massive Rally in Sonai: सात आरोपी फरार असताना पोलिस ठाण्यावर काढण्यात आलेला मोर्चा व नंतरच्या निषेध सभेत नेत्यांना धमक्या देण्यात आल्या. सामाजिक अशांतता बिघडली म्हणून, द्वेष निर्माण करण्यास कारणीभूत असलेल्या आरोपींवर मोक्का लावण्यात यावा, अशी मागणी माजी गृह राज्यमंत्री रमेश बागवे यांनी केली.
Former Home Minister Ramesh Bagwe supports community march in Pune’s Sonai demanding justice for youth.

Former Home Minister Ramesh Bagwe supports community march in Pune’s Sonai demanding justice for youth.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोनई : ऐन दिवाळीत येथील एका युवकास बेदम मारहाण झालेली होती. यातील सात आरोपी फरार असताना पोलिस ठाण्यावर काढण्यात आलेला मोर्चा व नंतरच्या निषेध सभेत नेत्यांना धमक्या देण्यात आल्या. सामाजिक अशांतता बिघडली म्हणून, द्वेष निर्माण करण्यास कारणीभूत असलेल्या आरोपींवर मोक्का लावण्यात यावा, अशी मागणी माजी गृह राज्यमंत्री रमेश बागवे यांनी केली.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
pune
Youth
Justice
district
Maharashtra Politics
Protest
former home minister
community

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com