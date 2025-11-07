Ramesh Bagwe: युवकाच्या न्यायासाठी लढा उभारणार: माजी गृह रमेश बागवे; पुण्यातील समाजाचा सोनईत मोर्चा

सोनई : ऐन दिवाळीत येथील एका युवकास बेदम मारहाण झालेली होती. यातील सात आरोपी फरार असताना पोलिस ठाण्यावर काढण्यात आलेला मोर्चा व नंतरच्या निषेध सभेत नेत्यांना धमक्या देण्यात आल्या. सामाजिक अशांतता बिघडली म्हणून, द्वेष निर्माण करण्यास कारणीभूत असलेल्या आरोपींवर मोक्का लावण्यात यावा, अशी मागणी माजी गृह राज्यमंत्री रमेश बागवे यांनी केली..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.सोनई येथील संभाजी चौक ते स्वामी विवेकानंद चौक मार्गावर मागील महिन्यात गोंड्या नितीन वैरागर यास न्याय मिळावा यासाठी बागवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली समाज बांधवांच्या शिष्टमंडळाने सोनई पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या मांडून निषेध सभेत ते बोलत होते. .यावेळी अनिल हातागळे, दीपक कसबे, माजी नगरसेवक अविनाश बागवे, सचिन बगाडे, लक्ष्मी पवार, अॅड. राजश्री अडसूळ, शंकर तडाखे, मनोज क्षीरसागर, अॅड. महेश सकट, दयानंद अडागळे, रवी पाटोळे, विनोद वैरागर आदी उपस्थित होते..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...\rपुण्याहून आलेल्या समाज बांधवांच्या शिष्टमंडळाने पोलिस उपअधीक्षक नीरज राजगुरू व सहायक पोलिस निरीक्षक विजय माळी यांच्याबरोबर घटनेविषयी सविस्तर चर्चा करून लेखी पुरवणी जबाब सादर केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.