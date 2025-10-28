Ahilyanagar News: 'आगामी निवडणुका काँग्रेसने स्वबळावर लढवाव्यात'; माजी मंत्री थोरात यांच्याकडे पदाधिकाऱ्यांची एकमुखी मागणी

संगमनेर: अहिल्यानगर जिल्हा हा काँग्रेस विचारांचा बालेकिल्ला राहिला आहे. सतत भूलथापा देऊन आणि जातीयवाद करून सत्तेवर आलेल्या महायुतीच्या पक्षांचे खरे रूप जनतेला कळाले आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनता, नागरिक, युवक व महिला यांच्यामध्ये सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध मोठा संताप निर्माण झाला असून काँग्रेसला अनुकूल वातावरण आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपालिकेच्या निवडणुका काँग्रेस पक्षाने स्वबळावर लढवाव्यात, अशी एकमुखी मागणी जिल्हा काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत करण्यात आली. त्यामुळे आता काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात काय निर्णय घेतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Srirampur Crop Damage: 'श्रीरामपूर तालुक्यातील खरिपाची राखरांगोळी'; सततच्या पावसाने पिकांचा पुरता बोजवारा; सरकारी मदतीवर असंतोष.संगमनेर येथे अहिल्यानगर जिल्हा काँग्रेस कमिटीची बैठक नुकतीच संपन्न झाली. याप्रसंगी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीचे सदस्य तथा माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, आमदार हेमंत ओगले, कार्याध्यक्ष सचिन गुजर, जिल्हा बँकेचे संचालक करण ससाणे, प्रताप शेळके, मधुकर नवले, राहुरी, अकोले, संगमनेर तालुकाध्यक्ष यांच्यासह काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..कार्याध्यक्ष सचिन गुजर म्हणाले, महायुतीच्या भूलथापांना लोक कंटाळले आहे. खरेतर विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांचा पराभव निश्चित होता. परंतु महायुती का जिंकली हे सर्वश्रुत आहे. यामुळे जनतेच्या मनामध्ये मोठी चीड आहे. खासदार राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली आता संपूर्ण देशातील वातावरण बदलले आहे. बिहारमध्ये सुद्धा काँग्रेसचे सरकार येणार असून, महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काँग्रेस पक्ष एक नंबरचा ठरेल, तर लोकशाही वाचवण्यासाठी, काँग्रेससाठी आता जनता एकवटली असल्याने आगामी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काँग्रेस पक्षाने स्वबळावर निवडणूक लढवावी. यावेळी शहाजी भोसले, अरुण म्हस्के, सचिन चौगुले यांसह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी मनोगत व्यक्त केले..Parner News: शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्या; भाकपचे पारनेर तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन.आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपरिषदेमध्ये काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना मोठी संधी असून, निवडणूक लढण्यासाठी अनेक कार्यकर्ते इच्छुक आहेत. त्यामुळे या सर्व निवडणुका काँग्रेस पक्षाने स्वबळावर लढवाव्यात, अशी मागणी आमचे नेते थोरात यांच्याकडे काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या भावना आम्ही मांडल्या असून, त्यांचा निर्णय आम्हाला मान्य राहील.- हेमंत ओगले, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.