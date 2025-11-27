Srirampur News: 'काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष हल्ल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसचे आंदोलन'; बाळासाहेब थोरातांकडून आंदोलकांची भेट..

श्रीरामपूर : काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सचिन गुजर यांचे अपहरण करून मारहाण केल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसकडून नगरपरिषदेसमोर आंदोलन करण्यात आले. सकाळी दहा वाजता सुरू झालेले हे आंदोलन तब्बल दीड वाजेपर्यंत सुरू राहिले. आंदोलनादरम्यान माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विशेष भेट देत आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली आणि परिस्थितीची माहिती घेतली. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..Satara IT Park:'सातारा जिल्ह्यात आयटी पार्क उभारणीचा मार्ग मोकळा';मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंच्या प्रयत्नांना यश; नागेवाडीतील जागा औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर .आंदोलनात आमदार हेमंत ओगले, काँग्रेसचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार करण ससाणे, शहराध्यक्ष अण्णासाहेब डावखर, बाजार समिती सभापती सुधीर नवले, अंजूम शेख, मुजफ्फर शेख, वंदना मुरकुटे, ज्ञानेश्वर मुरकुटे यांच्यासह नगरसेवकपदाचे ३४ उमेदवार आणि काँग्रेस कार्यकर्ते सहभागी झाले. दंडावर काळ्या फिती लावून संताप व्यक्त करण्यात आला..गुजर यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगारांना तत्काळ अटक करावी, तसेच प्रचार सभेत केलेल्या भाषणाचा व्हिडिओ चुकीच्या पद्धतीने प्रसारित केल्याप्रकरणी संबंधितांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार ओगले, करण ससाणे आणि काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा पोलिस प्रमुख सोमनाथ घार्गे आणि स्थानिक पोलिसांकडे केली आहे.दरम्यान, माजी मंत्री थोरात यांनी रुग्णालयात सचिन गुजर यांची भेट घेऊन त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली. ‘घाबरायचे नाही, लढायचे आहे,’ असा विश्वास त्यांनी गुजर यांना दिला..गुजर यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्नपत्रकारांशी बोलताना थोरातांनी सध्याच्या परिस्थितीवर कठोर शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले की, सचिन गुजर यांना पूर्णपणे जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात बिनविरोध जागा कोणाच्या दहशतीखाली झाल्या, हे सर्वांना ठाऊक आहे. श्रीरामपूर गुंडगिरी व अंमली पदार्थांचे केंद्र बनले आहे. जिल्ह्यात श्रीरामपुरातून अंमली पदार्थ पुरवठा होत आहेत. याला कोण पाठबळ देत आहे? पोलिस राजधर्म पाळत नाहीत. उमेदवारांना उचलून नेतात, राजकारणात सहभागी होतात. ही सरकारची जबाबदारी नाही का? हे सर्व दुर्दैवाने महाराष्ट्रात घडते आहे..Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...हिंदू धर्माच्या बदनामीचे कामथोरातांनी ‘फेक व्हिडिओ’द्वारे मतदारांची दिशाभूल करण्याचा आरोप म्हटले हिंदू धर्माला बदनाम करण्याचे काम सुरू आहे. हिंदुत्वाच्या नावाखाली गुंडगिरी वाढते आहे. याकडे जनतेने जाणिवपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे. यांना धडा शिकविण्याचे काम पोलिस प्रशासनाने केले पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.