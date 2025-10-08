Sambhaji Rohkale: महायुती सरकारचा योजनांचा कागांवा: काँग्रेस तालुकाध्यक्ष संभाजी रोहकले; पारनेरमध्ये काँग्रेस पक्षाची तालुका बैठक

टाकळी ढोकेश्वर: राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. तरीही महायुती सरकार केवळ योजनांचा कांगावा करत असल्याचा आरोप काँग्रेस तालुकाध्यक्ष संभाजी रोहकले यांनी केला..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.पारनेर शहरातील विश्रामगृह येथे झालेल्या काँग्रेस पक्षाच्या तालुका बैठकीत त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली. यावेळी महिला तालुकाध्यक्ष मनीषा ठुबे, युवक काँग्रेस तालुकाध्यक्ष योगेश रोकडे, बाबुर्डी सरपंच ईश्वर दिवटे, रवींद्र डेरे, गोरख रोहोकले, श्यामकांत ठाणगे, बाळासाहेब रोहोकले, रामदास ठुबे, यश राहाणे, हमजेखा मोमीन, विलास व्यवहारे, अरविंद लोंढे, साहेबराव चत्तर, उस्मान इनामदार, सुरेश मेसे, प्रभाकर शिंदे, अजित साळवे आदी उपस्थित होते..\rरोहकले म्हणाले, सध्याचे सरकार शेतकरी, नोकरदार व महिलांना फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकवत आहे. लाडकी बहीण योजनेत केवायसीच्या नावाखाली महिलांना अपात्र ठरवले जात आहे, अशी टीका मनीषा ठुबे यांनी केली. जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य सुभाष ठुबे म्हणाले, काँग्रेस राजवटीत सुरू केलेल्या श्रावणबाळ, संजय गांधी आणि राजीव गांधी जीवनदायी योजना यांचे श्रेय सध्याचे सरकार स्वतःकडे घेत आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .या बैठकीत युवक काँग्रेस अध्यक्ष योगेश रोकडे, सरपंच ईश्वर दिवटे, रवींद्र डेरे, गोरख रोहकले आदी उपस्थित होते. अल्पसंख्याक उपाध्यक्षपदी रफिक शेख, महिला कार्याध्यक्षपदी सुनीता पवार, युवक काँग्रेस उपाध्यक्षपदी संदीप ठुबे यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली. यावेळी पिंपरी पठारचे माजी सरपंच वसंत शिंदे, ॲड. रामदास शिंदे यांनी काँग्रेस (आय) पक्षात प्रवेश केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.