Sambhaji Rohkale: महायुती सरकारचा योजनांचा कागांवा: काँग्रेस तालुकाध्यक्ष संभाजी रोहकले; पारनेरमध्ये काँग्रेस पक्षाची तालुका बैठक

Congress taluka president criticizes: रोहकले म्हणाले, सध्याचे सरकार शेतकरी, नोकरदार व महिलांना फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकवत आहे. लाडकी बहीण योजनेत केवायसीच्या नावाखाली महिलांना अपात्र ठरवले जात आहे, अशी टीका मनीषा ठुबे यांनी केली.
Sambhaji Rohakale addresses Congress taluka meeting in Parner, criticizing Maha Vikas Aghadi government schemes.

सकाळ वृत्तसेवा
टाकळी ढोकेश्‍वर: राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. तरीही महायुती सरकार केवळ योजनांचा कांगावा करत असल्याचा आरोप काँग्रेस तालुकाध्यक्ष संभाजी रोहकले यांनी केला.

