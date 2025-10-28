अहिल्यानगर

Srirampur News: 'श्रीरामपूर तालुक्यातील खरिपाची राखरांगोळी'; सततच्या पावसाने पिकांचा पुरता बोजवारा; सरकारी मदतीवर असंतोष

Shrirampur’s Kharif Crops Turn to Ashes: अतिवृष्टीच्या पावसाने उरले-सुरले खरिपाचे पीक संपवले असून, रब्बी हंगामही लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. ‘पेरायचं कसं आणि पिकवायचं कसं’ या प्रश्‍नाने बळीराजा पुन्हा चिंतेच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
Shrirampur farmers inspect their rain-damaged Kharif crops; demand for immediate government compensation intensifies.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
-महेश माळवे

श्रीरामपूर : गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून अखंड पडणाऱ्या पावसाने श्रीरामपूर तालुक्यातील शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झाला आहे. अतिवृष्टीच्या पावसाने उरले-सुरले खरिपाचे पीक संपवले असून, रब्बी हंगामही लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. ‘पेरायचं कसं आणि पिकवायचं कसं’ या प्रश्‍नाने बळीराजा पुन्हा चिंतेच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

