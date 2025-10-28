Srirampur News: 'श्रीरामपूर तालुक्यातील खरिपाची राखरांगोळी'; सततच्या पावसाने पिकांचा पुरता बोजवारा; सरकारी मदतीवर असंतोष

-महेश माळवे श्रीरामपूर : गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून अखंड पडणाऱ्या पावसाने श्रीरामपूर तालुक्यातील शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झाला आहे. अतिवृष्टीच्या पावसाने उरले-सुरले खरिपाचे पीक संपवले असून, रब्बी हंगामही लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. ‘पेरायचं कसं आणि पिकवायचं कसं’ या प्रश्नाने बळीराजा पुन्हा चिंतेच्या भोवऱ्यात सापडला आहे..Ahilyanagar Accident: भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू; सोनई-राहुरी रस्त्यावरील घटना, वडील व मुलीवर काळाचा घाला.. .सप्टेंबरच्या अखेरीस झालेल्या अतिवृष्टीने नाले-ओढे तुडुंब भरले, शेतांमध्ये गुडघाभर पाणी साचले. सोयाबीन, मका, कपाशी, मूग, भुईमूग, लाल कांदा आणि रब्बी कांद्याची रोपे या सर्व पिकांचे शंभर टक्के नुकसान झाले. शासनाने मदतीची घोषणा केली, तरी अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अद्याप एकाही रुपयाचा ठावठिकाणा नाही..दिवाळीनंतर पुन्हा पावसाने जोर धरल्याने काढणीला आलेली कपाशी भिजून काळवंडली आहे. कपाशीचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. बोंड सडून गेली आहे. ‘दिवाळीचा दिवा पाहिल्यानंतर कपाशी फुलते’अशी श्रद्धा असणाऱ्या शेतकऱ्यांना यंदा निसर्गानेच धोका दिला. बिहार-उत्तर प्रदेशमधील मजुरांची टंचाई, वाढती मजुरी आणि ओलसर जमीन यामुळे वेचणी ठप्प झाली आहे. भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले..उन्हाळी कांद्याकडे आशेने पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या पावसाचा तडाखा बसला आहे. कांद्याचे बी साधारणतः दोन हजार रुपये किलो दराने मिळते. मात्र, आता या बियाण्याचे दर तीन हजार रुपयांच्या पार गेले आहेत. सततच्या पावसामुळे या बीजाची उगवण क्षमता घटली असून, बुरशीजन्य रोगांचा धोका वाढला आहे. महागडे बी, औषध फवारणीचा खर्च आणि हवामानातील अनिश्चितता यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था कोंडीत सापडलेल्या पक्ष्यासारखी झाली आहे.कृषी विभागाच्या प्राथमिक अहवालानुसार खरिपाचे ८५ टक्के नुकसान आधीच झाले होते. आता ऑक्टोबरच्या अखेरीस झालेल्या अवकाळी पावसाने खरीप पूर्णपणे गेला असून, रब्बी हंगामही अनिश्चिततेच्या विळख्यात सापडला आहे..खरिपासह रब्बी पिकांचे शंभर टक्के नुकसान झाले आहे. शासनाची ८,५०० रुपये हेक्टरी मदत म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखी आहे. नव्या निर्णयानुसार ३६ हजार ५०० रुपये देण्याचे धोरण लागू करावे आणि शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करून दिलासा द्यावा.-अनिल औताडे, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना, अहिल्यानगर..सप्टेंबरच्या अतिवृष्टीने खरीप उद्ध्वस्त झाला. २५ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या पावसाने उरलेसुरलेही संपवले. शासनाने २७ हजार रुपये हेक्टरी जाहीर करून फक्त ८,५०० रुपयेच देऊन शेतकऱ्यांची सरसकट फसवणूक केली आहे. रब्बी हंगाम उभा करण्यासाठी किमान ५० हजार रुपये हेक्टरी मदत देणे गरजेचे आहे.-नीलेश शेडगे, जिल्हाध्यक्ष, स्वातंत्र भारत पक्ष शेतकरी संघटना.Akole News: 'अकोले तालुक्यातील हातातोंडाशी आलेले भात पीक पावसाने हिरावले'; नुकसान भरपाई देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी .मंडलनिहाय पाऊस (मिमी)श्रीरामपूर ः ३५, वडाळा महादेव ः२४, कारेगाव ः ४१, खंडाळा ः २८. सोमवारी (ता. २७) दुपारी पुन्हा पावसाने दमदार हजेरी लावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.