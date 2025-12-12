अहिल्यानगर

माेठी बातमी! वीज कंत्राटी कामगारांना मिळाला न्याय; न्यायालयाने ठरवले कायम कामगार, तेरा वर्षांनंतर लढ्याला यश..

Maharashtra contract workers legal victory: तेरा वर्षांच्या संघर्षानंतर महावितरण कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी नोकरीचा न्यायालयीन दिलासा
Contract electricity workers celebrating after the court declares them permanent employees following a 13-year-long legal struggle.

Contract electricity workers celebrating after the court declares them permanent employees following a 13-year-long legal struggle.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोले : महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीमधील २२८५ कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत घ्यावे, यासाठी भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न असणाऱ्या व महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार महासंघातर्फे प्रदीर्घ दिलेल्या लढ्याला यश आले. कंत्राटी कामगारांना कायम कामगार म्हणून सामावून घ्यावे, असे आदेश ठाणे औद्योगिक न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. झेड. सोनभद्रे यांनी दिल्याची माहिती कंत्राटी कामगार महासंघाचे जिल्हा सचिव सचिन पाटील यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
workers
jobs
Court
Electricity
district
Contractor
Verdict

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com