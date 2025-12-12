माेठी बातमी! वीज कंत्राटी कामगारांना मिळाला न्याय; न्यायालयाने ठरवले कायम कामगार, तेरा वर्षांनंतर लढ्याला यश..

अकोले : महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीमधील २२८५ कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत घ्यावे, यासाठी भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न असणाऱ्या व महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार महासंघातर्फे प्रदीर्घ दिलेल्या लढ्याला यश आले. कंत्राटी कामगारांना कायम कामगार म्हणून सामावून घ्यावे, असे आदेश ठाणे औद्योगिक न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. झेड. सोनभद्रे यांनी दिल्याची माहिती कंत्राटी कामगार महासंघाचे जिल्हा सचिव सचिन पाटील यांनी दिली..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.२०१२ मध्ये कंत्राटी कामगार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष नीलेश खरात, सचिन मेंगाळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती. वीज वितरण कंपनीतील कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी कामावर घ्यावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाचे आदेशाने हे प्रकरण औद्योगिक न्यायालय ठाणे या ठिकाणी वर्ग करण्यात आले होते. .तेरा वर्षांत अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करून अखेर वीज कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला. कंत्राटी कामगारांना कायम कामगार म्हणून सामावून घ्यावे, असे आदेश न्यायाधीश सोनभद्रे यांनी दिले..संघटनेच्या वतीने अॅड. विजय वैद्य, ॲड. बाळासाहेब देसाई, ॲड. शिरीष राणेंनी कायदेशीर बाजू मांडली, तर व्यवस्थापनाच्या वतीने ॲड. एल. आर. मोहितेंनी बाजू मांडली. दरम्यान, या निर्णयाचा अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ५५ कामगारांना लाभ होणार आहे..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.आता कायम कामगार मानले जाणारनिकालानंतर महावितरणातील कंत्राटी कामगार कायम कामगार मानले जातील. २०१२ पासून आतापर्यंतच्या कालावधीत महावितरणच्या इतर कामगारांप्रमाणे त्यांना वेतन भत्ते व सर्व इतर लाभ दिले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.