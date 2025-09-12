मृतांच्या नातेवाइकांचा आक्रोश! 'अहिल्यानगर-सावळीविहीर महामार्गाने बारा दिवसांत घेतले सहा बळी'; ठेकेदार सुस्त, प्रशासन निद्रिस्त

राहुरी : अहिल्यानगर-सावळीविहीर राष्ट्रीय महामार्ग प्रवाशांच्या जिवावर उठला आहे. रस्त्यावर खड्डे नव्हे, तर रस्ताच खड्ड्यात गेला आहे. रक्ताचे सडे पडत आहेत. जीवघेण्या अपघातांची मालिका सुरू आहे. मृतांचे नातेवाईक टाहो फोडत आहेत. संतप्त जनता रस्त्यावर उतरत आहे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून, मृतांच्या नातेवाइकांच्या भळभळत्या जखमांना मीठ चोळले जात आहे. ‘ठेकेदार सुस्त, प्रशासन निद्रिस्त, जनता त्रस्त’ असा कारभार सुरू आहे..राहुरी फॅक्टरी ते गुहा दरम्यान आज (गुरुवारी) सायंकाळी खड्ड्याने एका तरुणाचा बळी घेतला. मागील बारा दिवसांत सहावा बळी गेला. एक जण गंभीर जखमी झाला. मृत्यूच्या सापळ्यात निष्पाप जीव जात आहेत. अहिल्यानगर औद्योगिक वसाहतीत विविध कंपन्यांमध्ये नोकरी करणारे शेकडो तरुण दररोज या रस्त्याने जीव मुठीत धरून प्रवास करतात. पैकी काही जणांनी अवजड वाहनांच्या चाकाखाली प्राण सोडले..गेल्या बारा दिवसांत डिग्रस फाट्याजवळ सुभद्रा साहेबराव जगधने (वय ५०, रा. लक्ष्मीनगर, राहुरी), राहुरी कृषी विद्यापीठनजीक सीमेन स्टेशनजवळ ज्ञानदेव पाटीलबा बलमे (वय २८, रा. वडनेर, ता. राहुरी), राहुरी खुर्द येथे प्रकाश साबळे (रा. राहुरी खुर्द), गुहा पाटाजवळ अकोले तालुक्यातील एक तरुण (नाव समजले नाही), वांबोरी फाट्याजवळ सागर साहेबराव रंधवे (वय ३०, रा. आगसखांड, ता. पाथर्डी) या पाच जणांचा अपघाती मृत्यू झाला. आज पाच वाजता राहुरी फॅक्टरी-गुहा दरम्यान नितीन बापूसाहेब ढोकणे (वय ३२, रा. राहुरी फॅक्टरी) यांचा सहावा बळी गेला..आंदोलकांवर गुन्हेराहुरी फॅक्टरी येथे बुधवारी रस्ता दुरुस्ती कृती समितीतर्फे रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. दहा दिवसांत तिसरे आंदोलन झाले. परंतु प्रशासनाला जाग आली नाही. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कनिष्ठ अभियंत्याला आंदोलनासमोर पाठवून आंदोलनाची चेष्टा झाली. यावेळी शिर्डी येथे चाललेले जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांचे वाहन संतप्त आंदोलकांनी अडविले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलकांच्या भावना समजून घेणे अपेक्षित होते. परंतु तसे घडले नाही. कालच्या आंदोलनातील नऊ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे जनभावनेचा प्रचंड उद्रेक झाला आहे. सोशल मीडियातून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. रस्त्याच्या ठेकेदाराला जाब विचारण्याऐवजी रस्ता अपघातातील मृतांच्या नातेवाइकांच्या भळभळत्या जखमांना मीठ चोळले आहे, अशा तीव्र शब्दांत प्रशासनाच्या विरोधात नाराजीचा सूर उमटला आहे..रास्तारोकोमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन अडविले. त्याचा रोष आमच्यावर गुन्हे दाखल करून व्यक्त केल्याची आमची सर्वांची भावना झाली आहे. रस्त्यावर खड्ड्यांमुळे निष्पाप प्रवासी मरत आहेत. रस्त्याच्या ठेकेदाराला जाब विचारण्याऐवजी सामान्य जनतेवर गुन्हा दाखल केला आहे. आम्हाला बेड्या घाला, अटक करा. आम्ही जामीन घेणार नाही. रस्त्यावरील मरण यातनेपेक्षा जेलवारीचे आम्ही स्वागत करू.- वसंत कदम, समन्वयक, रस्ता दुरुस्ती कृती समिती, राहुरी फॅक्टरी..तहसीलवर मोर्चाराहुरी शहरात बसस्थानक चौकात ३० ऑगस्ट २०२५ रोजी सायंकाळी रस्ता अपघातात मृत सुभद्रा जगधने यांच्या अंत्यसंस्कारानंतर संतप्त नातेवाइकांनी रास्तारोको आंदोलन केले. ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा. रस्त्यावरील खड्डे तत्काळ बुजवा, अशी त्यांची मागणी होती. त्यानंतर माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (ता. ८) राहुरी तहसील कार्यालयासमोर रस्त्याच्या ठेकेदाराच्या विरोधात मृताच्या नातेवाइकांनी डोक्याचे मुंडण करून निषेध आंदोलन केले..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.प्रशासनाने रस्त्याची देखभाल दुरुस्ती करणारा ठेकेदार व संबंधित अधिकारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याऐवजी रास्तारोको आंदोलन करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला. या शासनाचा जाहीर निषेध आहे.- प्राजक्त तनपुरे, माजी मंत्री..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.