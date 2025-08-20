Ahilyanagar Contractors Protest : कंत्राटदार आक्रमक! 'अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे'; थकीत देयके आठ दिवसांत देण्याची मागणी, आंदोलनाचा इशारा

अहिल्यानगर: राज्य शासनाच्या विविध योजनेंतर्गत कंत्राटदारांनी विकासाची कामे पूर्ण केली. त्याची सुमारे ९० हजार कोटीची बिले शासनाकडे प्रलंबित आहेत. ही बिले मिळावीत यासाठी आम्ही विविध संघटनांमार्फत प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला, आंदोलने केली. परंतु सरकारने कुठलाच ठोस निर्णय घेतला नाही. त्यानिषेधार्थ आज कंत्राटदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. आठ दिवसात थकीत देयके दिली नाही, तर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा यावेळी कंत्राटदारांनी दिला आहे..आनंदाची बातमी! 'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील दिव्यांगांचे १२८ गुरुजी कायम'; न्यायालयाचे निर्देश; दीड तपाच्या लढ्याला यश.कंत्राटदार कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यांना कर्जाचे हप्ते भरणे देखील शक्य नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कामगार, वाहनचालक, इंजिनियर सुपरवायझर यांचे पगार देणे देखील शक्य नाही. कंत्राटदारांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. थकीत देयकांसाठी संपूर्ण राज्यातील कंत्राटदार इंजिनियर मिलिंद भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करत आहेत. वेळ पडल्यास मुंबईतील आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला. .यावेळी संजय गुंदेचा, बाळासाहेब मुरदरे, राहुल शिंदे, विष्णू तवले, शिवाजी येवले, दीपक दरे, मिलिंद वायकर, उदय मुंडे, इंजिनियर समीर शेख, हर्षद भोर्डे, मिलिंद बोगाणे, राजेश देशमुख, विलास जगताप, अनिल कोठारी, गोरख झिने, अक्षय कराड आदींसह जिल्ह्यातील विविध संघटनेचे कंत्राटदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलजीवन मिशन ग्रामीण पाणीपुरवठा ग्रामविकास विभाग, जलसंपदा जलसंधारणसह अनेक विभागातील शासनाची विकासाची कामे कंत्राटदारांनी पूर्ण केली. परंतु या कामांची देयके गेल्या आठ महिन्यांपासून थकित आहेत. अभियंता, ओपन कंत्राटदार, मजूर संस्था वाहतूकदार माल सप्लायर्स, हातावर पोट असणारे रोजंदारी कामगार, कायम नोकरीस असणारा शिक्षित वर्ग, यासारखे पाच ते सहा कोटी समाजातील घटकांचा रोजगार व व्यवसाय अक्षरशः देशोधडीला लागला आहे..Chhava Sanghatana : 'छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा लवकर उभारा'; छावा संघटनेची मागणी, पालकमंत्री विखेंची घेतली भेट .लाडका ठेकेदार म्हणून बिले द्याराज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कंत्राटदारांनी धरणे आंदोलन केले. राज्यातील सर्व विकासकामे ठप्प आहेत. कुठल्याही शासकीय लेखाशीर्षकावर कंत्राटदार यांचे देयके देण्यासाठी निधी उपलब्ध केला जात नाही. नवीन कोणतीही कामे मंजूर केली जात नाहीत. शासनाने देखील लाडका ठेकेदार म्हणून केलेल्या कामांची देयके तातडीने द्यावीत, अशी मागणी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया राज्य अभियंता संघटना महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.