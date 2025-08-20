अहिल्यानगर

Ahilyanagar Contractors Protest : कंत्राटदार आक्रमक! 'अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे'; थकीत देयके आठ दिवसांत देण्याची मागणी, आंदोलनाचा इशारा

Strong Warning by Contractors : कंत्राटदार कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यांना कर्जाचे हप्ते भरणे देखील शक्य नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कामगार, वाहनचालक, इंजिनियर सुपरवायझर यांचे पगार देणे देखील शक्य नाही. कंत्राटदारांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे.
अहिल्यानगर: राज्य शासनाच्या विविध योजनेंतर्गत कंत्राटदारांनी विकासाची कामे पूर्ण केली. त्याची सुमारे ९० हजार कोटीची बिले शासनाकडे प्रलंबित आहेत. ही बिले मिळावीत यासाठी आम्ही विविध संघटनांमार्फत प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला, आंदोलने केली. परंतु सरकारने कुठलाच ठोस निर्णय घेतला नाही. त्यानिषेधार्थ आज कंत्राटदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. आठ दिवसात थकीत देयके दिली नाही, तर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा यावेळी कंत्राटदारांनी दिला आहे.

