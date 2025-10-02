Cooperation Minister Amit Shah: 'सहकार मंत्री अमित शहा रविवारी लोणी दौऱ्यावर'; लोणी येथे पुर्णाकृती पुतळ्याचे हाेणार अनावरण

शिर्डी: केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे रविवारी (ता.५) अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. सहकार चळवळीचे जनक पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील आणि माजी केंद्रीय मंत्री पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या लोणी येथे पुर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण त्यांच्या हस्ते होईल. .Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या विस्तारीत प्रकल्पाचे लोकार्पण शहा यांच्या हस्ते आणि फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न होईल, अशी माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी दिली..ते म्हणाले, कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ, पर्यावरण तथा पशुसंवर्धन विकास मंत्री पंकजा मुंडे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासह अन्य मंत्री तसेच महायुतीचे लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...प्रवरानगर येथे दुपारी १२ वाजता शहा यांचे आगमन होईल. कारखान्याच्या विस्तारीत प्रकल्पाचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते संपन्न होईल. पुर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण त्यांच्या हस्ते होईल. गावातीलच बाजारतळावर दुपारी १ वाजता जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.