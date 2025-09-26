अहिल्यानगर

Ahmednagar District Bank :आपत्तीग्रस्तांसाठी एक कोटी ११ लाख: जिल्हा बॅंकेकडून निधी जाहीर; वार्षिक सर्वसाधारण सभा खेळीमेळीत

Annual General Meeting: बॅंकेच्या ठेवी नऊ हजार कोटींच्या आहेत. सभासदांच्या विश्वासावर बॅंकेचे संचालक मंडळ चांगले काम करीत आहे. साखर कारखाने, सहकारी संस्थांबरोबरच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनाही आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.
"District Bank pledges ₹1.11 crore relief fund for disaster-affected families during its annual general meeting."

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: राज्यभर सुरू असलेल्या पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या आपत्तीग्रस्तांसाठी अहमदनगर जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या वतीने एक कोटी ११ लाख रुपये देण्याची घोषणा जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी केली.

Ahmednagar
district
Cooperative sector
flood relief fund
ahmednagar district bank

