Ahmednagar District Bank :आपत्तीग्रस्तांसाठी एक कोटी ११ लाख: जिल्हा बॅंकेकडून निधी जाहीर; वार्षिक सर्वसाधारण सभा खेळीमेळीत

अहिल्यानगर: राज्यभर सुरू असलेल्या पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या आपत्तीग्रस्तांसाठी अहमदनगर जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या वतीने एक कोटी ११ लाख रुपये देण्याची घोषणा जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी केली..अहमदनगर जिल्हा सहकारी बॅंकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. अध्यक्षस्थानी कर्डिले होते. यावेळी विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे, जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते बॅंकेने नव्याने सुरू केलेल्या बारकोड प्रणालीचे उदघाटन झाले..सभेस आमदार मोनिका राजळे, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, उपाध्यक्ष माधवराव कानवडे, तसेच सर्व संचालक व्यासपीठावर होते. संचालक अमोल राळेभात, अंबादास पिसाळ, अण्णासाहेब म्हस्के, चंद्रशेखर घुले, गीतांजली शेळके, अनुराधा नागवडे, करण ससाणे आदींनी विविध विषयांचे वाचन केले. सभेपुढील सर्व विषय मंजूर झाले. जिल्ह्यात असलेल्या आपत्ती स्थितीमुळे सत्कार करू नयेत, अशा सूचना पालकमंत्री विखे पाटील यांनी केल्या होत्या. त्यानुसार कोणत्याही मान्यवरांचा सत्कार झाला नाही..कर्डिले म्हणाले, की बॅंकेच्या ठेवी नऊ हजार कोटींच्या आहेत. सभासदांच्या विश्वासावर बॅंकेचे संचालक मंडळ चांगले काम करीत आहे. साखर कारखाने, सहकारी संस्थांबरोबरच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनाही आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. शेतकऱ्यांना सध्याच्या संकटातून बाहेर येण्यासाठी सरकारला कर्जमाफी करावीच लागणार आहे. यावेळी जिल्हाभरातून आलेले सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आभार संचालक प्रशांत गायकवाड यांनी मानले..कर्जमुक्तीबाबत मुख्यमंत्र्यांना साकडे ः विखेराज्यासह जिल्ह्यात अतिवृष्टीचे संकट मोठे आहे. शेतीबरोबरच पशुधनाचे मोठे नुकसान झाले. ज्या शेतात जाणेच शक्य नाही, अशा ठिकाणचे पीक नोंदीनुसार पंचनामे करण्यात येतील. कर्जमुक्तीबाबत लवकरच मुख्यमंत्र्यांशी बोलून जनतेच्या भावना पोहोचविणार आहे. कर्जमाफीसाठी प्रयत्न करू. जे नियमित कर्ज भरतात, त्यांनाही दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्यामुळे जिल्ह्यात सिंचनाचे मोठे काम झाले आहे. अजूनही सिंचन व्यवस्थेसाठी ७० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहेत. आगामी काळात जिल्हा दुष्काळमुक्त होण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार आहे. पारनेरमधील सातही उपसा सिंचन योजनेला मान्यता देऊन सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. कर्डिले यांच्या मार्गदर्शनाखाली बॅंकेने अत्यंत चांगले काम केले आहे. बॅंकाची काळजी घेण्यास आम्ही सक्षम आहोत, बाहेरच्यांनी कोणी आम्हाला सांगण्याची गरज नाही, असा टोला विखे पाटील यांनी राज्यातील काही नेत्यांना लगावला..'एडीसीसी'चा आदर्श इतर बॅंकांनी घ्यावा ः शिंदेजिल्हा सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष आमदार कर्डिले यांनी चांगले काम करून बॅंकिंग क्षेत्रात आदर्श निर्माण केला आहे. बॅंकेमुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कर्ज मिळून आधार मिळाला आहे. आपत्तीग्रस्त भागासाठी बॅंकेने मोठा निधी दिला. कारखानदारांची नव्हे, तर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी ही बॅंक तारणहार बनली आहे. हा आदर्श राज्यातील इतर बॅंकांनी घ्यावा. चांगल्या कामांमुळे कर्डिले पुन्हा अध्यक्ष होतील, असे प्रतिपादन विधान परिषदेचे अध्यक्ष राम शिंदे यांनी केले.