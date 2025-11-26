अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: 'कॉपर तार चोरणारी टोळी जेरबंद'; चोरीसाठी गुगल मॅपचा वापर, चार लाखांचा मुद्देमाल जप्त !

copper wire theft: गुप्त माहितीनुसार पोलिसांनी सापळा रचून या टोळीला अखेर जेरबंद केले. या कारवाईत तब्बल चार लाखांचा कॉपर तारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. चोरी केलेला माल विक्रीसाठी खास दलालांमार्फत पाठवला जात असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
Copper Cable Theft Gang Arrested; Four Lakh Worth Material Recovered, Google Maps Used in Crime

अहिल्यानगर : गुगल मॅपच्या आधारे महावितरणचे सबस्टेशन शोधून त्या ठिकाणाहून कॉपर वायरची चोरी करणारी परराज्यातील टोळी पोलिसांनी पकडली आहे. आरोपींकडून चार लाख ४० हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. तसेच त्यांनी जिल्ह्यात तीन ठिकाणी अशी चोरी केल्याची कबुली दिली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने ही कारवाई केली आहे.

