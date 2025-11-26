Ahilyanagar Crime: 'कॉपर तार चोरणारी टोळी जेरबंद'; चोरीसाठी गुगल मॅपचा वापर, चार लाखांचा मुद्देमाल जप्त !

अहिल्यानगर : गुगल मॅपच्या आधारे महावितरणचे सबस्टेशन शोधून त्या ठिकाणाहून कॉपर वायरची चोरी करणारी परराज्यातील टोळी पोलिसांनी पकडली आहे. आरोपींकडून चार लाख ४० हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. तसेच त्यांनी जिल्ह्यात तीन ठिकाणी अशी चोरी केल्याची कबुली दिली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने ही कारवाई केली आहे..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...नगर तालुक्यातील पिंपळगाव लांडगा येथील १३२ केव्ही उपकेंद्रातून कॉपरचे पाईप व बेल्टची चोरी झाली होती. ही घटना ४ नोव्हेंबर रोजी घडली होती. याप्रकरणी अरविंद एकनाथ बडे (वय ५३, रा. सावेडी, अहिल्यानगर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन नगर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, जिल्ह्यात कॉपर चोरीचे प्रकार वाढत चालल्याने पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांना तपासाचे आदेश दिले होते. .त्यानुसार कबाडी यांनी उपनिरीक्षक समीर अभंग, पोलिस अंमलदार राहुल द्वारके, लक्ष्मण खोकले, विष्णू भागवत, फुरकान शेख, भीमराज खर्से, राहुल डोके, अमोल आजबे, जालिंदर माने, योगेश कर्डिले, प्रशांत राठोड, प्रमोद जाधव, महादेव भांड यांचे पथक तयार करून आरोपींचा शोध घेतला. पथकाने जिल्ह्यातील कॉपर चोरीच्या घटनास्थळी भेट देली. तसेच असे गुन्हे करणाऱ्या रेकॉर्डवरील आरोपींची माहिती संकलित केली. सलग आठ दिवस तपास केला. अखेर आरोपी बबलू ऊर्फ हुसेन रेहमत खान (वय ३८), समीम कमरअली खान (वय ३२, दोघे रा. कडमेडी, ता. समशाबाद, जि. विदिशा, मध्यप्रदेश), शकील लईस खान (वय ३२, रा. ग्रामभरोसा, ता. बेरसिया, जि. भोपाळ, मध्यप्रदेश), कासीम इदरीस खान (वय ३०, रा. महाराज खेडी, ता. सिरोज, जि. विदिशा, मध्यप्रदेश) व शाहरुख साबीर खान (वय २३, रा. जिनिया, ता. भोपाळ, जि. भोपाळ, मध्यप्रदेश) यांना ताब्यात घेण्यात आले. आरोपींकडून एक लाख ४० हजार रुपये किमतीचे कॉपर पोल व तीन लाख रुपये किमतीची गुन्ह्यात वापरलेली कार हस्तगत करण्यात आली आहे..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...पहाटेच्या सुमारास चोरीआरोपींकडे चौकशी केली असता त्यांनी गुगल मॅपचा वापर करून महावितरणचे सब स्टेशन कोठे आहे, याची माहिती घेत. त्यानंंतर संबंधित ठिकाणाची दोन दिवस पाहणी करत. रस्त्यांची माहिती घेऊन रात्री व पहाटेच्या दरम्यान चोरी करत असल्याची कबुली त्यांनी दिली. विशेष म्हणजे हे आरोपी केवळ कॉपर चोरीच्या उद्देशानेच महाराष्ट्रामध्ये येत होते. आरोपींनी नगर तालुक्यातील खांडके, कौडगाव, तसेच शेवगाव, नेवासे, सिन्नर, पारगाव या ठिकाणी गुगल मॅपचा वापर करून चोरी केल्याची कबुली दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.