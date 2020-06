नगरमध्ये कोरोना स्फोट ः शहरात २४, कर्जत-जामखेडही अॅक्टीव्ह

नगर ः जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यात नगरमध्ये कोरोनामुळे भीतीचे वातावरण होते. त्यानंतर विदेशातून आलेल्या वानोळ्यामुळे रूग्णसंख्या वाढली होती. त्यामुळे प्रत्येकजण काळजी घेत होता. प्रशासनही कडक उपाययोजना करीत होते. परंतु आता लॉकडाउन उठल्यानंतर कोरोनाचा स्फोट झाला आहे. दिवसेंदिवस बाधितांचा आकडा वाढतो आहे. जिल्ह्यात आज सायंकाळी जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या कोरोना टेस्ट लॅबमध्ये २८ व्यक्तींचा अहवाल पॉझिटिव्ह आढळून आला आहे. यामध्ये नगर शहरातील २४, कर्जत तालुक्यातील ०२, जामखेड तालुक्यातील एक आणि शिर्डी येथील एका रुग्णाचा समावेश आहे. यामुळे जिल्ह्यातील अॅक्टीव्ह रुग्णांची संख्या आता १०५ इतकी झाली आहे. हेही वाचा - जामखेडकरांसाठी ही आहे गुड न्यूज नगर शहरात सिद्धार्थनगर भागात ०६, वाघगल्ली नालेगाव भागात ०४, तोफखाना भागात १२ आणि सिव्हिल हडको भागात दोन रुग्ण आढळून आले आहेत. या शिवाय शिर्डी येथे एक आणि कर्जत तालुक्यातील आळसुंदे येथे दोन रुग्ण आढळून आले आहेत. तसेच जामखेड तालुक्यातील जवळके येथे एक रुग्ण बाधित आढळून आला आहे, अशी माहिती नोडल अधिकारी डॉ. बापूसाहेब गाढे यांनी दिली.

सिव्हिल हडको भागात आढळून आलेले रुग्ण हे मूळचे जगतापवाडी येथील आहेत. जाणून घ्या - इंदोरीकरांवर अखेर गुन्हा दाखल दरम्यान, जिल्ह्यातील ०५ कोरोनाग्रस्त रुग्ण आज सकाळी बरे होऊन घरी परतले. या रुग्णांना आज डिस्चार्ज देण्यात आला. यामुळे जिल्ह्यात कोरोनातून बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता २६५ इतकी झाली आहे. कोरोनातून बऱ्या झालेल्या रुग्णामध्ये संगमनेर येथील ०३, पाथर्डी आणि पारनेर तालुक्यातील प्रत्येकी एका रुग्णाचा समावेश असल्याची माहिती डॉ. गाढे यांनी दिली. जिल्ह्यात आतापर्यंत २६५ रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत तर सध्या अॅक्टीव्ह रुग्णसंख्या १०५ इतकी आहे.

Web Title: Corona blast in Ahmednagar 24 in the city Karjat-Jamkhed also active