Bribery Action: 'पोलिस कॉन्स्टेबल एसीबीच्या जाळ्यात'; वाहतुकीसाठी दरमहा २० हजार रुपयांची लाच, अहिल्यानगरमध्ये उडाली खळबळ

"Corruption Scandal in Ahilyanagar: २५ सप्टेंबर रोजी ही कारवाई करण्यात आली. तक्रारदार यांचा खडी, मुरूम व वाळू वाहतुकीचा व्यवसाय आहे. त्यांच्या खडी भरलेल्या डंपरवर १८ सप्टेंबर रोजी राहाता पोलिसांनी कारवाई केली. त्यानंतर २१ सप्टेंबर रोजी पोलिस कॉन्स्टेबल गवांदे याने तक्रारदारांना फोन करून भेटायला बोलाविले.
"Police constable caught by ACB for accepting ₹20,000 monthly bribe in Ahilyanagar, causing local uproar."

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: वाळू, खडी आणि मुरुमाच्या वाहतुकीसाठी दरमहा २० हजार रुपयांची लाच मागणाऱ्या राहाता पोलिस ठाण्यातील पोलिस कॉन्स्टेबल अनिल गवांदे (वय ३५) याला नगरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने १५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले.

