Ahilyanagar News:'दहा दिवसांपासून कपाशी पाण्यात';अतिवृष्टीमुळे निघाले शेतकऱ्यांचे दिवाळे, पेरणीचा खर्च गेला वाया, डाेळ्यात पाणी

शहरटाकळी : अतिवृष्टीमुळे शहरटाकळी परिसरातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. कपाशी, सोयाबीन ही खरिपातील पिके पाच ते सात फूट पाण्यात बुडाल्याने उदध्वस्त झाली आहेत. त्यामुळे काढलेले कर्ज, घेतलेली मेहनत, बियाणे व खतं-औषधं यावर खर्च केलेला खर्च वाया गेला. आता मुलांचे शिक्षण, लेकीबाळींचे लग्न कसे करावे, अशी चिंता शेतकरी वर्गात आहे. दरम्यान, आता शेतातही जाण्याची इच्छा होत नाही, कारण सगळीकडे पाणीच पाणी आहे. खूप नुुकसान झाले, त्यामुळे वर्षभर संसाराचा गाडा कसा हाकावा, असा उद्विग्न सवाल शहरटाकळी येथील अश्विनी नागराज वैद्य यांनी केला. तसेच सगळी मदार सरकारवर आहे. सरकारने मदत केली, तरच शेतकरी पुन्हा उभा राहील, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली..अश्विनी वैद्य यांची एकूण पाच एकर जमीन असून यंदा पाऊस चांगला झाल्याने कपाशी, तूर आदी पिके जोमात होती. उत्पन्न चांगल होईल, अशी आशा त्यांना होती. मात्र, गेल्या दहा ते बारा दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होत असल्याने पिके पाण्याखाली गेली. परिणामी, खरिपाची पिकांची नासाडी झाली आहे. त्यामुळे पेरणीपासून फवारणी, मशागत यासाठी केलेला खर्च वाया गेला आहे. उन्हाळी कांदा देखील वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. आता खरिपामध्ये घेतलेलं कर्ज कशाने फेडावे? रब्बीची पेरणी कशाने करावी, अशी चिंता अश्विनी वैद्य यांच्यासह हजारो शेतकऱ्यांना लागली आहे..मठाचीवाडीसह दहिगावने मंडळात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्याने पावसाचे पाणी शेतात घुसले. त्यामुळे पिके मातीत गेली. या मंडळातील देवटाकळी, भातकुडगाव, गुंफा, भायगाव, जोहरापूर, खामगाव, हिंगणगावने, ढोरसडे यांसारख्या गावांतील शेतकऱ्यांनाही रेडी नदीचे पाणी शेतात घुसल्याने मोठे नुकसान सहन करावे लागले. सुमारे आठ हजार हेक्टर क्षेत्रातील खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे. अनेक शेतामध्ये अजूनही पाणी साचलेले आहे. सरकारने भरीव आर्थिक मदत देण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.