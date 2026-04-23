Kalpana Kharat: जमीन व्यवहार प्रकरणी कल्पना खरात यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला; अशोक खरातची प्रकृती बिघडली, न्यायालयात काय घडलं!

शिर्डी; जमीन व्यवहार आणि सावकारी प्रकरणात आरोपी असलेल्या भोंदू खरातची पत्नी कल्पना खरात यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज आज राहाता न्यायालयाने फेटाळला. कल्पना यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ॲड. प्रशांत गिरी म्हणाले, या प्रकरणातील फिर्यादीने बराच कालावधी लोटल्यानंतर फिर्याद दाखल केली. या व्यवहारात कल्पना खरात यांचा प्रत्यक्ष सहभाग नाही. त्यांच्या खात्यातून झालेले आर्थिक व्यवहार त्यांचे पती अशोक यांनी केले आहेत. त्यावर सरकारी पक्षाचे वकील बी. डी. पानगव्हाणे म्हणाले, संबंधित व्यवहारातील कागदपत्रांवर कल्पना खरात यांची सही आहे. तसेच त्यांच्या बँक खात्यातून फिर्यादीकडे रक्कम पाठविल्याचे समोर आले आहे तपासात आरोपींकडे सावकारी परवाना नसल्याचे स्पष्ट झाले. फिर्यादी पक्षाचे वकील शुभम गोंदकर यांनीही युक्तिवाद केला. हे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला.खरातची प्रकृती बिघडलीनाशिक : भोंदू अशोक खरात याची प्रकृती बिघडल्याने त्यास जिल्हा सामान्य रुग्णालयात बुधवारी (ता. २२) सकाळी आणले होते. प्रकृती स्थिर होताच, त्यास पुन्हा 'एसआयटी'च्या ताब्यात देण्यात आले. पाचव्या गुन्ह्यात सध्या तो 'एसआयटी'च्या कोठडीत असून, गुरुवारी (ता. २३) कोठडीची मुदत संपत आहे.मंगळवारी (ता. २१) त्याची प्रकृती बिघडल्याचे समजते. त्यासाठी जिल्हा रुग्णालयाच्या तज्ज्ञ वैद्यकीय पथकाला पाचारण करण्यात आले होते. त्याची प्रकृती स्थिर झाल्याचे समजते.