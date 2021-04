शिर्डीचे कोविड सेंटर पुन्हा सुरू होणार, महसूलमंत्र्यांनी घेतली बैठक

शिर्डी ः जिल्ह्यात कोविडची दुसरी लाट सुरू आहे. बेड कमी पडू लागल्याने रुग्णांची परवड सुरू आहे. अशा कठीण काळात साईसंस्थानची वैद्यकीय व्यवस्था जिल्ह्याभरातील सामान्य कोविड रुग्णांना दिलासा देऊ शकते का, याची चाचपणी करण्यासाठी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी काल येथे येऊन बैठक घेतली. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांना त्याबाबत सूचना दिल्या. संस्थानच्या दोन्ही रुग्णालयांपैकी एकाचे कोविड रुग्णालयात रूपांतर झाले असते, तर आज जिल्ह्यातील चित्र वेगळे असते. आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर का होईना, त्या दृष्टीने पावले पडायला सुरवात झाली आहे. साईसंस्थानकडे अडीचशे खाटांची दोन सुसज्ज रुग्णालये आहेत. त्यातील एका रुग्णालयाचे रूपांतर कोविड रुग्णालयात करता येईल काय, असे सूतोवाच जिल्हाधिकारी भोसले यांनी केले. कोविड प्रकोपामुळे विदर्भ व मराठवाड्यातून अन्य आजारांचे रुग्ण येणे थांबले आहे. किमान एका रुग्णालयाचे कोविड रुग्णालयात रूपांतर करण्याचा निर्णय घ्यायचा कुणी, ही येथील मुख्य समस्या आहे. संस्थानने ही दोन्ही रुग्णालये रुग्ण कमी असतानाही सुरू ठेवली. या दोन रुग्णालयांव्यतिरिक्त 475 खाटांचे नवे कोविड उपचार केंद्र सुरू केले आहे. त्यातील साठपैकी एकही ऑक्‍सिजन बेड आज मोकळा नाही. व्हेंटिलेटर अवघे पाच आहेत. त्यातील एकही मोकळे नाही. येथे एक हजार रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनची गरज असताना कसेबसे शंभर इंजेक्‍शन मिळालेत. डॉक्‍टर व कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. रुग्णसेवेचा दर्जा सुधारण्याची गरज आहे. सध्याच्या कठीण काळात हे रुग्णालय सामान्यांना वरदान ठरले आहे. सरकारी यंत्रणेचे त्यासाठी फारसे सहकार्य मिळत नाही. आमदार, खासदार व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आजवर अनेकदा बैठका घेतल्या. त्यातून समस्या मार्गी लागल्या नाहीत. अहमदनगर रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनची अडचण काही दिवसांत दूर होईल. या इंजेक्‍शनच्या वितरणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

-बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री

Web Title: The Covid Center at Shirdi will be reopened