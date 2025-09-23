संतापजनक घटना! ‘पीआय’विरोधात अत्याचाराचा गुन्हा; महिलेविरोधात खंडणीची तक्रार, कोतवाली पोलिस ठाणे पुन्हा वादात

अहिल्यानगर: कोतवाली पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक प्रताप दराडे हे वादात अडकले आहेत. त्यांनी लग्नाचे आमिष दाखवून एका महिलेवर अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पीडित महिलेने तोफखाना पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार कोतवालीचे निरीक्षक प्रताप पांडुरंग दराडे (रा. अकोले, ता. इंदापूर, जि. पुणे) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्या प्रकरणी दराडे यांनी संबंधित महिलेविरुद्ध देखील जिल्हा पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्याकडे तक्रार अर्ज दिला आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.पीडित महिला ही मुळची पश्चिम बंगाल येथील रहिवासी आहे. दरम्यान, ती जोगेश्वरी (मुंबई) येथे असताना आरोपी दराडे यांनी या ३० वर्षीय महिलेला लग्नाचे आमिष देऊन जवळीक साधली. ऑगस्ट २०२३ ते नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीत मुंबई आणि पालघर येथील फार्महाऊसवर शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. पीडितेने लग्नाची मागणी करताच दराडे यांनी संबंध विसरून जाण्याचे सांगितले. तसेच पिडीतेला शिवीगाळ करत दमदाटी करण्यास सुरवात केली..पिडितेने पोलिसात जाण्याची धमकी दिली असता, आरोपीने तिला जीवे मारण्याची आणि उलट तिच्यावर केस करण्याची धमकी दिली असल्याचे पीडित महिलेने दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे. याप्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस नाईक लोखंडे करत आहेत. या घटनेमुळे जिल्हा पोलिस दलात मोठी खळबळ उडाली. दरम्यान, आपल्या विरोधात दाखल फिर्याद खोटी असून, संबंधित महिलेने आपल्याकडून दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितले असल्याचे दराडे यांचे म्हणणे आहे..ही महिला जुहू (मुंबई) येथे मेहुण्याच्या हॉटेलमध्ये रिसेप्शनिस्ट आणि पुढे व्यवस्थापक म्हणून काम करत होती. तिने आपल्याशी ओळख वाढवून घरगुती अडचणींचा बहाणा करत माझ्याकडून वेळोवेळी पैसे उकळले आहेत. माझ्याविरुद्ध अत्याचाराची फिर्याद दाखल करण्याआधी ही महिला चार दिवस नगरमध्ये तळ ठोकून होती. या दरम्यान तिने माझ्याकडे व्हाटस्ॅअपवर मेसेज करून थेट दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितली आहे. त्यास प्रतिसाद न दिल्याने संबंधित महिलेने माझ्याविरुद्ध खोटी फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणी निरीक्षक दराडे यांनी संबंधित महिलेविरुद्ध जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार अर्ज दिलेला आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.आधी वाघ आता दराडेकोतवाली पोलिस ठाण्यात आतापर्यंत आलेल्या बहुतांश पोलिस अधिकाऱ्यांना महिलांच्या प्रकरणाची साडेसाती लागल्याचे आता समोर आले आहे. यापूर्वी याच पोलिस ठाण्यातील विकास वाघ यांचे प्रकरण संपूर्ण राज्यात गाजले होते. आता दराडे यांच्याबाबतही महिलेचे प्रकरण समोर आल्याने हे पोलिस ठाणे वेगळ्या अर्थाने चर्चेत आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.