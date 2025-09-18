Srirampur Fraud: 'हॅकर्सने पाच लाखांची बचत उडवली'; श्रीरामपूरमधील एकाची ऑनलाइन फसवणूक, धक्कादायक घटना उघडकीस

श्रीरामपूर : शहरातील मोरगेवस्ती येथील रहिवासी व खासगी वित्तीय कंपनीत एरिया मॅनेजर म्हणून कार्यरत असलेल्या विनय रमाकांत इनामके (वय ५२) यांची तब्बल पाच लाख रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. पगारातून काटकसरीने बचत करून ठेवलेली रक्कम क्षणात गायब झाल्याने इनामके हतबल झाले आहेत..Solapur News: 'भारतीय बौद्ध महासभेचे साेलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन'; दीक्षाभूमीचे व्यवस्थापन द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाकडे देण्याची मागणी.२२ ऑगस्ट रोजी सकाळी सव्वानऊ वाजता इनामके यांना मोबाईलवर त्यांच्या एचडीएफसी खात्यातून ५ लाख रुपये वजा झाल्याचा मेसेज आला. त्यांनी तत्काळ बँकेच्या कस्टमर केअर विभागाशी संपर्क साधून खाते ब्लॉक केले. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाईन क्रमांक १९३० वर तक्रार नोंदवली..पुढे अहिल्यानगर येथील सायबर पोलिस ठाण्यात चौकशी केली असता ही संपूर्ण रक्कम बँक ऑफ बडोदातील खात्यात (खाते क्र.३६९२०१००००९०४७, IFSC – BARBOHAILAK) मध्ये ट्रान्सफर झाल्याचे समोर आले.सायबर पोलिसांनी तत्काळ संबंधित खाते फ्रीज केले असून, त्यातल्या २ लाख ४४ हजार ८०६ रुपये रकमेवर होल्ड आणण्यात आला आहे. मात्र, उर्वरित रक्कम हॅकर्सनी काढून घेतली असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..श्रीरामपूरकरांसाठी धडासायबर पोलिसांनी नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. ओटीपी, पासवर्ड, अनोळखी लिंक यामधूनच बहुतेक फसवणुकींना वाट मिळते. शक्य तितक्या लवकर तक्रार करा, बँकेला कळवा. प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा असतो. वाढत्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सायबर सुरक्षिततेबाबत अधिक जागरूक राहण्याचे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात येत आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .मोबाईल हॅक करून केली लूटपोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, इनामके यांचा मोबाईल हॅक करून अनोळखी व्यक्तींनी बँकिंग अॅपवर अॅक्सेस घेतला आणि हा व्यवहार केला. घरासाठी जागा घेण्याकरिता पगारातून साठवलेला पैसा एका क्षणात नाहीसा झाला. अजूनही धक्क्यातून सावरलो नाही, असे इनामके भावुक होऊन सांगतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.