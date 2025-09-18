अहिल्यानगर

Srirampur Fraud: 'हॅकर्सने पाच लाखांची बचत उडवली'; श्रीरामपूरमधील एकाची ऑनलाइन फसवणूक, धक्कादायक घटना उघडकीस

Shrirampur Shocker: सायबर पोलिसांनी नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. ओटीपी, पासवर्ड, अनोळखी लिंक यामधूनच बहुतेक फसवणुकींना वाट मिळते. शक्य तितक्या लवकर तक्रार करा, बँकेला कळवा. प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा असतो.
सकाळ वृत्तसेवा
श्रीरामपूर : शहरातील मोरगेवस्ती येथील रहिवासी व खासगी वित्तीय कंपनीत एरिया मॅनेजर म्हणून कार्यरत असलेल्या विनय रमाकांत इनामके (वय ५२) यांची तब्बल पाच लाख रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. पगारातून काटकसरीने बचत करून ठेवलेली रक्कम क्षणात गायब झाल्याने इनामके हतबल झाले आहेत.

