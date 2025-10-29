सोनई : दलित युवकावर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्यानंतर संशयित आरोपी मोकाट फिरत असल्याने वंचित बहुजन आघाडी, रिपब्लिकन पक्ष व विविध दलित संघटनेच्या वतीने सोनई पोलिस ठाण्यावर धडक मोर्चा नेऊन ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. घटनेला आठ दिवस उलटूनही तपासात प्रगती नसल्याने निषेध सभेत अनेक वक्त्यांनी गावात फोफावत असलेली दादागिरीवर आवाज उठविताना पोलिस यंत्रणेवर टीकेचा भडिमार केला..Solapur Accident:'भावी अभियंत्याचा दुचाकी अपघातात मृत्यू'; सुट्टीला आल्यावर मरवडे रोडवर घटना, वडिलांचे स्वप्न संपलं.दिवाळी सणाच्या पूर्वसंध्येला सोनई येथील संभाजी चौक रस्त्यावर संजय ऊर्फ गोंड्या नितीन वैरागर यास लाथाबुक्क्यांनी व लाकडी दांड्याने बेदम मारहाण करण्यात आली होती. घटनेनंतर व्यावसायिक व ग्राहकांची धावपळ उडाली होती. मध्यरात्री अकरा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी मुख्य आरोपीसह तीन जणास अटक केली असली, तरी अन्य सात जण फरार आहेत. तपासात प्रगती नसल्याने दोन दिवसांपूर्वी घोडेगाव येथे रास्तारोको, तर आज धडक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते..शनिशिंगणापूर रस्त्यावरील डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात महिला, युवक व दलित संघटनेचे कार्यकर्ते जमा झाले होते. येथे पुष्पहार अर्पण करून घोषणा देत मोर्चा काढला. पोलिस ठाण्या समोर सर्वांनी ठिय्या मांडून निषेध सभा घेतली. तालुकाध्यक्ष पोपट सरोदे यांनी प्रास्ताविक भाषणात घटनेची माहिती दिली. प्रा. किसन चव्हाण यांनी सडेतोड भाषणात आरोपी अटक करून त्यांना मोका लावण्याची मागणी करीत आजी, माजी आमदारांवर टीका केली. अॅड. अरुण जाधव व प्रा. चव्हाण यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. यावेळी सोनईचे माजी सरपंच दादासाहेब वैरागर, अनिल जाधव, उदय कर्डक, संतोष चोळके, पप्पू इंगळे उपस्थित होते..Woman Doctor Case: 'डॉक्टर युवतीची आत्महत्याच'; शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट; बनकरच्या पोलिस कोठडीत वाढ...शिमगा आंदोलनयेत्या रविवारपर्यंत सर्व आरोपीस अटक झाली नाही, तर नेवासेच्या विद्यमान आमदाराच्या घरासमोर पुढचे शिमगा आंदोलन केले जाईल, असे निवेदन युवकांनी पोलिस प्रशासनास देऊन ठिय्या आंदोलन स्थगित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.