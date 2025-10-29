अहिल्यानगर

Ahilyanagar News:'दलित संघटनांचा सोनईत मोर्चा'; युवकावर जीवघेणा हल्लाप्रकरण, आरोपींना ‘मोक्‍का’ लावण्याची मागणी

Sonai Protest: दिवाळी सणाच्या पूर्वसंध्येला सोनई येथील संभाजी चौक रस्त्यावर संजय ऊर्फ गोंड्या नितीन वैरागर यास लाथाबुक्क्यांनी व लाकडी दांड्याने बेदम मारहाण करण्यात आली होती. घटनेनंतर व्यावसायिक व ग्राहकांची धावपळ उडाली.
Dalit organizations march in Sonai demanding MCOCA action against the accused in the Dalit youth attack case.

सोनई : दलित युवकावर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्यानंतर संशयित आरोपी मोकाट फिरत असल्याने वंचित बहुजन आघाडी, रिपब्लिकन पक्ष व विविध दलित संघटनेच्या वतीने सोनई पोलिस ठाण्यावर धडक मोर्चा नेऊन ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. घटनेला आठ दिवस उलटूनही तपासात प्रगती नसल्याने निषेध सभेत अनेक वक्त्यांनी गावात फोफावत असलेली दादागिरीवर आवाज उठविताना पोलिस यंत्रणेवर टीकेचा भडिमार केला.

