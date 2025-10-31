अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: मांजाने चिरला तलाठ्याचा गळा; अमरधामजवळील घटना, पुन्हा प्रश्‍न ऐरणीवर

Tragic Incident Near Amardham: व्हटकर दुपारी घरी जाण्यासाठी दुचाकीने निघाले होते. नालेगाव परिसरातील अमरधामसमोर एक पंतग आणि मांजा रस्त्याच्या कडेला अडकला होता. यावेळी त्यांच्या दुचाकीजवळून जाणाऱ्या एका रिक्षाला तो मांजा अडकला. त्यामुळे तो मांजा ओढला जावून व्हटकर यांच्या गळ्यात अचानक अडकला.
Updated on

अहिल्यानगर: दुचाकीने घरी चाललेल्या तलाठ्याचा नायलॉन मांजाने गळा चिरल्याचा धक्कादायक प्रकार आज दुपारी नालेगाव अमरधामसमोरील परिसरात घडला. राहुल अरुण व्हटकर (रा. सावेडी) असे या कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यामुळे पुन्हा नायलॉन मांजाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.

