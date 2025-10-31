अहिल्यानगर: दुचाकीने घरी चाललेल्या तलाठ्याचा नायलॉन मांजाने गळा चिरल्याचा धक्कादायक प्रकार आज दुपारी नालेगाव अमरधामसमोरील परिसरात घडला. राहुल अरुण व्हटकर (रा. सावेडी) असे या कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यामुळे पुन्हा नायलॉन मांजाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..Santosh Wadekar: पारनेरमधील शेतकरी महाएल्गारसाठी रवाना: शेतकरी नेते संतोष वाडेकर; सातबारा कोरा करण्याच्या घोषणा .व्हटकर दुपारी घरी जाण्यासाठी दुचाकीने निघाले होते. नालेगाव परिसरातील अमरधामसमोर एक पंतग आणि मांजा रस्त्याच्या कडेला अडकला होता. यावेळी त्यांच्या दुचाकीजवळून जाणाऱ्या एका रिक्षाला तो मांजा अडकला. त्यामुळे तो मांजा ओढला जावून व्हटकर यांच्या गळ्यात अचानक अडकला. त्यांच्या गळ्याला मांजाचा फास अडकल्याने व तो ओढला गेल्याने गळा चिरुन मोठा रक्तस्राव झाला..यावेळी त्यांच्यासोबत दुसऱ्या दुचाकीवर असलेले त्यांचे मित्र महसूल कर्मचारी संतोष काळे यांनी तातडीने त्यांना जवळच्या एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी त्यांच्या गळ्याच्या शिरांना दुखापत झाल्याचे सांगितले. त्यांची प्रकृती आता स्थिर असल्याचे ते म्हणाले..Ahilyanagar Crime: तीन महिलांची सुटका; खडका फाटा येथे साई लॉजिंगवर छापा.महापालिकेचे दुर्लक्षगेल्यावर्षी पोलिस प्रशासनाने नायलॉन मांजा विक्रेत्यांच्या विरुद्ध मोठी कारवाई केली होती. महापालिकेने मात्र कोणतीही कारवाई केली नाही. पतंग व मांजा विक्रेत्यांच्या दुकानांना नोटिसा चिटकवून नायलॉन मांजा आढळून आल्यास २५ हजार रुपयांचा दंड करण्याचा इशारा मनपा प्रशासनाने दिला होता. प्रत्यक्षात महापालिकेने एकही कारवाई केली नाही. त्यामुळे यंदा नायलॉन मांजा विक्रेत्यांचे धाडस वाढले आहे, ते आतापासूनच नायलॉन मांजाची विक्री करत आहेत. त्यातूनच महसूल कर्मचाऱ्याचा मांजाने गळा चिरल्याचा प्रकार घडला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.