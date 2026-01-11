MPSC Success Story: मोलमजुरी करणाऱ्या आईची लेकीने उंचावली मान; ज्योती पानमंद राज्यात प्रथम, जिद्दीच्या जाेरावर पुरवठा निरीक्षकपदाला गवसणी!

निघोज : परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली तरी जिद्द, मेहनत व चिकाटीच्या बळावर स्वप्नांना गवसणी घालता येते, हे ज्योती संभाजी पानमंद यांनी सिद्ध करून दाखवले. नुकत्याच जाहीर झालेल्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२४ च्या निकालात राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत ज्योती पानमंद यांची अन्न व प्रशासन विभागात राजपत्रित पुरवठा निरीक्षक अधिकारी म्हणून निवड झाली आहे..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.वडिलांच्या निधनानंतर पानमंद कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता. तीन भावंडांमध्ये ज्योती मधल्या होत्या. त्यांच्या आईने मोलमजुरी करत तसेच घरची थोडीफार जमीन कसून संसार कसाबसा उभा केला. मुलांना शिकवलं. आईच्या घामाचे थेंब, तिच्या हातांवरील कष्टांच्या खुणा याची जाणीव ज्योती यांना होती. त्यामुळे त्यांनी शिक्षणाची कास न सोडता अभ्यासात सातत्य ठेवले..ज्योती यांनी देवीभोयरे (ता. पारनेर) येथे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करून निघोज येथील मुलिकादेवी विद्यालयातून बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेतले. पुढचे शिक्षण शिरूर येथे पूर्ण केले. त्यानंतर म्हणजे, आठ वर्षांपूर्वी राज्यसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून त्यांची राज्य कामगार आयुक्तालयात लिपिक (क्लार्क) पदावर नियुक्ती झाली होती. मात्र, तेवढ्यावर समाधान मानण्याची त्यांची तयारी नव्हती..लिपिक म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतरही त्यांनी अभ्यास सुरूच ठेवला. कठोर परिश्रम, शिस्तबद्ध अभ्यास व आत्मविश्वासाच्या जोरावर तीन वर्षांपूर्वी त्यांनी पोलिस उपनिरीक्षक पदाला गवसणी घातली. आज पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून कर्तव्य बजावत असतानाच त्यांनी राजपत्रित अधिकारीपद मिळवले. .माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.या यशाबद्दल बोलताना त्या भावुक होत सांगतात, माझ्या यशामागे आईचे अपार कष्ट, तिचा त्याग व माझी स्वतःची जिद्द आहे.दरम्यान, ग्रामीण भागातील, विशेषतः संघर्ष करणाऱ्या असंख्य मुलींसाठी ज्योती पानमंद या आज प्रेरणास्थान ठरत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.