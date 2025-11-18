अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime:'रेल्वे टँकरमधून डिझेल चोरणारे जेरबंद'; दौंडमधील क्राईम ब्रॅंच पथकाची कारवाई, मुद्देमाल जप्त

Swift Action by Crime Branch in Daund: पोलिसांनी ६६ हजार २४० रुपये किमतीचे ७२० लिटर डिझेल जप्त केले. चोरी केलेले डिझेल ठेवलेली पीक अप लिंभोरे याच्या मालकीचा आहे. ही टोळी गेल्या अनेक दिवसांपासून हा उद्योग करत असल्याचे समोर आले आहे.
Daund Crime Branch officials with seized diesel containers after busting a theft racket involving railway tankers.

सकाळ वृत्तसेवा
नगर तालुका: सारोळा कासार रेल्वे स्टेशन व अकोळनेर ऑइल डेपो परिसरातून रात्रीच्या वेळी रेल्वे ट्रकवरील उभ्या असलेल्या मालगाडीच्या टँकरमधून पेट्रोल- डिझेलची चोरी करणारी सहा जणांची टोळी रेल्वे पोलिसांच्या दौंड येथील क्राईम ब्रँच पथकाने पकडली.

