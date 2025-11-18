Ahilyanagar Crime:'रेल्वे टँकरमधून डिझेल चोरणारे जेरबंद'; दौंडमधील क्राईम ब्रॅंच पथकाची कारवाई, मुद्देमाल जप्त

नगर तालुका: सारोळा कासार रेल्वे स्टेशन व अकोळनेर ऑइल डेपो परिसरातून रात्रीच्या वेळी रेल्वे ट्रकवरील उभ्या असलेल्या मालगाडीच्या टँकरमधून पेट्रोल- डिझेलची चोरी करणारी सहा जणांची टोळी रेल्वे पोलिसांच्या दौंड येथील क्राईम ब्रँच पथकाने पकडली. .CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...सारोळा कासार रेल्वे स्टेशन जवळ रेल्वे ट्रकवरील उभ्या असलेल्या मालगाडीच्या टँकर मधून पेट्रोल- डिझेल चोरीच्या घटना वारंवार घडत होत्या, मात्र रेल्वे पोलिसांना या चोरट्यांचा तपास लागत नव्हता. १३ व १४ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री पुन्हा डिझेल चोरी झाली..ही माहिती मिळताच रेल्वे क्राईम ब्रँच (सीआयबी) दौंड येथील पोलिस निरीक्षक बी. डी. इप्पर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक प्रवीण गाढवे, सहायक फौजदार एकनाथ गडधे, अण्णासाहेब पाखरे, हवालदार रामनाथ केकाण, धनंजय यादव, नगर आरपीएफ युनिटचे दीपक कर्डिले, विठ्ठल खंडागळे यांच्या पथकाने या चोरट्यांचा तपास सुरु केला. या डिझेल चोरी प्रकरणात सारोळा कासार येथील टोळी असल्याची गोपनीय माहिती पथकाला मिळाली. .तपासानंतर सारोळा कासार येथील दत्तात्रय शिवाजी लिंभोरे हा टोळीप्रमुख असल्याचे निष्पन्न झाले. त्याचा भाऊ प्रमोद शिवाजी लिंभोरे, शुभम गुलाब धामणे, अक्षय अप्पासाहेब ढोरजकर, अक्षय बापूराव कडूस, वैभव राजेंद्र धामणे या सहा आरोपींना १५ नोव्हेंबरला रेल्वे पोलिसांनी ताब्यात घेत त्यांच्याकडे चौकशी केली. आरोपींनी डिझेल चोरीची कबुली देत रेल्वे स्टेशन जवळ असलेल्या एका वीटभट्टी जवळ मुद्देमाल लपवून ठेवल्याचे निष्पन्न झाले..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...पोलिसांनी ६६ हजार २४० रुपये किमतीचे ७२० लिटर डिझेल जप्त केले. चोरी केलेले डिझेल ठेवलेली पीक अप लिंभोरे याच्या मालकीचा आहे. ही टोळी गेल्या अनेक दिवसांपासून हा उद्योग करत असल्याचे समोर आले आहे. आरोपींना नगरच्या न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.