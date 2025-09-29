Hemant Ogle Drought Demand : सरकारने सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करा: आमदार हेमंत ओगले; श्रीरामपूर-राहुरीमध्ये ढगफुटी सदृश पाऊस

श्रीरामपूर: श्रीरामपूर-राहुरी विधानसभा मतदारसंघात शनिवारी (ता.२७) ढगफुटी सदृश पाऊस पडल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. खरीप पूर्णतः वाया गेला असून रब्बीचीही शाश्वती राहिलेली नाही. तुटपुंजी मदतीने परिस्थिती हाताळता येणार नाही; त्यामुळे सरकारने सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी आमदार हेमंत ओगले यांनी केली..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.शनिवारी (ता.२७) दुपारपासून रात्रभर सुरु असलेला पाऊस श्रीरामपूर-राहुरी परिसरात जवळपास १०० मिमी पेक्षा अधिक प्रमाणात नोंदवला गेला. अनेक ठिकाणी रस्ते बंद झाले. शेतीसह घरांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पाण्याच्या वेढ्यात अडकलेल्या रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलविण्याचे काम सुरू आहे. सराला येथे १५ लोकांना बाहेर काढून सुरक्षित ठिकाणी नेण्यात आले..ओगले म्हणाले, या अस्मानी संकटात शेतकऱ्यांसोबत आम्ही पूर्णपणे उभे आहोत. सरकारने कुठल्याही नियमाच्या अडचणी न आणता तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करून मदत करणे आवश्यक आहे. पुढील दोन ते तीन दिवस धोकादायक असल्याचे हवामान खात्याने सांगितले आहे. संबंधित शासकीय यंत्रणेला देखील सूचना दिल्या आहेत. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.कोणतीही अडचण आल्यास आपल्या किंवा जिल्हा बँकेचे संचालक करण ससाणे यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी जिल्हा काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष सचिन गुजर आणि माजी सभापती बाबासाहेब दिघे उपस्थित होते. आमदार ओगले यांनी निमगाव खैरी, गोंडेगाव, माळेवाडी, सराला, ब्राम्हणगाव भांड, चांदेगाव आणि बेलापूर बुद्रुक, सातभाई वस्ती येथे भेटी देत नुकसानीची पाहणी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.