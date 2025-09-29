अहिल्यानगर

Hemant Ogle Drought Demand : सरकारने सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करा: आमदार हेमंत ओगले; श्रीरामपूर-राहुरीमध्ये ढगफुटी सदृश पाऊस

Shrirampur-Rahuri Hit by Cloudburst-Like Rain : शनिवारी (ता.२७) दुपारपासून रात्रभर सुरु असलेला पाऊस श्रीरामपूर-राहुरी परिसरात जवळपास १०० मिमी पेक्षा अधिक प्रमाणात नोंदवला गेला. अनेक ठिकाणी रस्ते बंद झाले. शेतीसह घरांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
MLA Hemant Ogle addressing the need for official drought declaration amid heavy rain in Shrirampur-Rahuri.

श्रीरामपूर: श्रीरामपूर-राहुरी विधानसभा मतदारसंघात शनिवारी (ता.२७) ढगफुटी सदृश पाऊस पडल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. खरीप पूर्णतः वाया गेला असून रब्बीचीही शाश्वती राहिलेली नाही. तुटपुंजी मदतीने परिस्थिती हाताळता येणार नाही; त्यामुळे सरकारने सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी आमदार हेमंत ओगले यांनी केली.

