Newasa Farmer Protests : 'नेवासे तालुक्यातील वंचित शेतकऱ्यांना तात्काळ न्याय द्या'; तहसील कार्यालयावर शेतकऱ्यांचे आक्रोश आंदोलन..

नेवासे शहर: नेवासे तालुक्यातील नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी बुधवारी नेवासे तहसील कार्यालयात अब्दुल शेख यांच्या नेतृत्वाखाली आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या मदतीपासून वंचित असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदतीसाठी तातडीने तहसीलदार डॉ. संजय बिरादार यांनी तातडीने दखल घेऊन स्वतंत्र तीन टेबल लावून कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. .शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी नेवासे तहसील कार्यालयावर बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते अब्दुल शेख यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. अतिवृष्टी झालेल्या पावसाच्या भागामध्ये काही ठिकाणी अजूनही शेतकऱ्याला मदत मिळालेली नाही. शेतकरी बांधवांना पीक अनुदान देखील मिळालेले नाही..\rशेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत शेतकऱ्यांना पूर्ण माहिती मिळत नसल्याने नवीन तक्रार टेबल तहसील कार्यालयात लावावा व येणाऱ्या आठ दिवसात शेतकऱ्यांचे पैसे त्यांना मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली. मागणीची दखल घेऊन तहसीलदार डॉ. संजय बिराजदार यांनी आठ दिवसात सर्व शेतकऱ्यांचे पैसे मिळतील, असे आश्वासन देण्यात आले.