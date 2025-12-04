अहिल्यानगर

Parner News:'पारनेरच्या डीपीआरला उपमुख्यमंत्र्यांची मंजुरी'; सुजित झावरे यांच्या पाठपुराव्यास यश, मुंबईत घेतली भेट..

Parner DPR approval: गेल्या काही महिन्यांपासून डीपीआर मंजुरीची प्रक्रिया रखडली होती. निधी, तांत्रिक अहवाल आणि समन्वयातील अडथळे दूर करण्यासाठी झावरे यांनी वारंवार मंत्रालयाच्या दारात धाव घेतली. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश येत, उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रस्तावाचे महत्त्व ओळखत त्यास मंजुरी दिली.
DPR Approved for Parner; Sujit Zaware Meets Deputy CM in Mumbai

टाकळी ढोकेश्‍वर : पारनेर शहराच्या दृष्टीने आजचा दिवस महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पारनेर शहर विकास आराखड्याला (डीपीआर) अखेर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ मंजुरी दिली. यासाठी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे यांनी पाठपुरावा करत, या मंजुरीसाठी विशेष प्रयत्न केले.

