Parner News:'पारनेरच्या डीपीआरला उपमुख्यमंत्र्यांची मंजुरी'; सुजित झावरे यांच्या पाठपुराव्यास यश, मुंबईत घेतली भेट..

टाकळी ढोकेश्वर : पारनेर शहराच्या दृष्टीने आजचा दिवस महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पारनेर शहर विकास आराखड्याला (डीपीआर) अखेर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ मंजुरी दिली. यासाठी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे यांनी पाठपुरावा करत, या मंजुरीसाठी विशेष प्रयत्न केले. हा 'डीपीआर' दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याने शहरातील पाणीटंचाई, वीजपुरवठा, शहर विकासासंबंधी विविध प्रश्न मार्गी लागत नव्हते; परंतु या निर्णयामुळे शहराच्या प्रगतीचे दरवाजे खुले झाले आहेत.विशेष म्हणजे केवळ अर्ध्या तासाच्या आत नगर विकास सचिवांशी चर्चा करून उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी करून मंजूर झालेल्या 'डीपीआर'ची प्रत झावरे यांच्या हाती सुपूर्द केली. या मंजुरीमुळे पारनेर शहरातील सर्वात ज्वलंत असलेले पाणीप्रश्न, वीज समस्या, संविधान भवनाचे काम, तसेच शहराला आधुनिकतेकडे नेणाऱ्या विविध विकास प्रकल्पांना वेग मिळणार आहे. शहराचा दीर्घकालीन विकास, सुव्यवस्थित पायाभूत सुविधा आणि नियोजनबद्ध वाढीसाठी पाऊल मैलाचा दगड ठरणार आहे.'डीपीआर'संबंधी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना प्रवेशावेळी शब्द दिला होता. त्यानुसार आम्ही पाठपुरावा सुरू केला. आज मुंबईत दाखल झाल्यानंतर त्यांनी तत्काळ या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून यातील अडचणी दूर करत, या आराखड्यास मंजुरी दिली. 'मी माझ्या संपूर्ण राजकीय प्रवासात इतक्या वेगाने आणि आश्वासक काम करणारा नेता पाहिला नव्हता,' पारनेर शहराचा विकासाचा नवा अध्याय आजपासून सुरू होत आहे.- सुजित झावरे, माजी उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद.