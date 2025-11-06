Eknath Shinde:'उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पारनेरमध्ये येणार'; सुजित झावरे यांचा शिवसेना पक्षप्रवेश कार्यक्रम

टाकळी ढोकेश्वर: राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे गुरुवारी (ता.६) जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे यांच्या शिवसेना पक्षप्रवेश कार्यक्रमास उपस्थित राहणार असल्याची माहिती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल शिंदे यांनी दिली..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...पारनेर शहरातील देवकृपा जनसंपर्क कार्यालयात त्यांनी या दौऱ्याबाबत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी सुजित झावरे, संभाजी कदम, बाबू टायरवाले, सचिन जाधव, बाळासाहेब माळी, योगेश रोकडे, सतीश पिंपरकर, बाळासाहेब रेपाळे, सुरेश पठारे उपस्थित होते..शिंदे म्हणाले, सुजित झावरे यांच्यासारखे समर्पित आणि कार्यतत्पर युवक पक्षात आल्याने शिवसेनेची ताकद ग्रामीण भागात अधिक वाढेल. त्यांच्या नेतृत्वगुण, संघटन कौशल्यामुळे आणि युवकांमध्ये असलेल्या प्रभावामुळे पक्षाची मुळे गावपातळीपर्यंत अधिक घट्ट रुजतील. झावरे यांनी सामाजिक कार्यातून जनतेत विश्वास निर्माण केला असून, त्यांच्या माध्यमातून अनेक तरुण शिवसेनेच्या कार्यात सहभागी होतील. .तालुक्यातील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रवेश राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरणार आहे. हा कार्यक्रम पारनेर शहरातील सुपे रोडवरील ग्रामीण रुग्णालय शेजारील जागेत दुपारी दोन वाजता सुरू होणार आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.शिवसेना ही जनतेच्या प्रश्नांसाठी लढणारी, कार्यकर्त्यांना केंद्रस्थानी ठेवणारी संघटना आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. त्यांच्या विकासदृष्टी आणि जनतेशी असलेल्या नात्याने मी प्रेरित झालो आहे. पारनेर तालुक्याचा सर्वांगीण विकास हीच माझी प्राथमिकता असेल.-सुजित झावरे, माजी उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.