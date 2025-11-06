अहिल्यानगर

Eknath Shinde:'उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पारनेरमध्ये येणार'; सुजित झावरे यांचा शिवसेना पक्षप्रवेश कार्यक्रम

Big Political Event in Parner: पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल शिंदे म्हणाले, सुजित झावरे यांच्यासारखे समर्पित आणि कार्यतत्पर युवक पक्षात आल्याने शिवसेनेची ताकद ग्रामीण भागात अधिक वाढेल. त्यांच्या नेतृत्वगुण, संघटन कौशल्यामुळे आणि युवकांमध्ये असलेल्या प्रभावामुळे पक्षाची मुळे गावपातळीपर्यंत अधिक घट्ट रुजतील.
Deputy CM Eknath Shinde to attend Sujit Zaware’s Shiv Sena joining program in Parner today.

टाकळी ढोकेश्‍वर: राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे गुरुवारी (ता.६) जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे यांच्या शिवसेना पक्षप्रवेश कार्यक्रमास उपस्थित राहणार असल्याची माहिती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल शिंदे यांनी दिली.

