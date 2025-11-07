अहिल्यानगर

Deputy CM Eknath Shinde: पारनेरमध्ये शिवसेनेची ताकद वाढेल: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; सुजित झावरे योग्‍य वेळी योग्‍य घरात आले

Maharashtra politics: माजी आमदार वसंतराव झावरे यांची पुण्याई तुमच्या पाठीमागे आहे. आता विकासकामांची काळजी करू नका. मी तुमच्या पाठीशी आहे. झावरे, कार्यतत्पर युवक शिवसेनेची ताकद वाढवतील, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
Deputy CM Eknath Shinde welcoming Sujit Zaware into Shiv Sena during a public event in Parner; predicts party’s growing strength in the region.

