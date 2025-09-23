अहिल्यानगर

Motivational Story: 'नितीन बावळेचा हात तुटला, क्रिकेटचा नाद नाही सुटला'; जिद्दी अन् कष्टाच्या जाेरावर खेळाडूचे ‘सोने’; राष्ट्रीय संघात झेप

Nitin Bawle Overcomes Injury With Grit: अपघातात एक हात गमवावा लागल्याने क्रिकेटचे कसे होणार ही भावना त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती. बॅंकेत चांगल्या पगाराची नोकरी मिळाली. मात्र, क्रिकेटचे वेड आणि त्यात करिअर करण्याचे स्वप्न काही केल्या डोळ्यापासून दूर होत नव्हते.
Nitin Bawle celebrates his national cricket team selection after overcoming injury struggles.

-सतीश वैजापूरकर

शिर्डी : कोपरगाव तालुक्यातील सोनेवाडी येथील नितीन बावळे यांनी शालेय जीवनात क्रिकेट स्पर्धा गाजविल्या. त्यांच्या मध्यम गती गोलंदाजीने अनेकदा प्रतिस्पर्धी संघाची दाणादाण उडवून दिली. क्रिकेटमध्ये करिअर करण्याच्या दृष्टीने कसून सराव सुरू होता; मात्र अपघातात एक हात गमवावा लागला. सर्व काही संपले असे वाटत असताना, त्यांनी नव्याने भरारी घेतली.

