Maharashtra Health System: अहिल्यानगर ते मुंबई! नवजात बाळाची तीन जिल्ह्यात फरफट, खासदारांच्या कॉलनंतरही उपचार होईनात; आरोग्य यंत्रणेचा ढिसाळ कारभार..

टाकळी ढोकेश्वर (जि. अहिल्यानगर): १८ आधी महिलेची प्रसुतीसाठी तीन रुग्णालयात हेळसांड झाली. बाळाला जन्म दिल्यानंतर त्याच्या फरफटीचा प्रवास सुरू झाला. अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबईतील दोन रुग्णालयात त्याला उपचारासाठी नेण्यात आले. केवळ डॉक्टरांच्या चुकीच्या सल्ल्यामुळे एका गरीब कुटुंबाची झालेली हेळसांड आरोग्य यंत्रणेचे वाभाडे काढणारे ठरले..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .राळेगण थेरपाळ (ता. पारनेर) येथील अस्मिता योगेश सरोदे यांना प्रसूतीसाठी प्रारंभी निघोजमधील एका खासगी रुग्णालयात नंतर ग्रामीण रुग्णालयात त्यानंतर जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. तेथे सिझर करून प्रसूती करण्यात आली. आईप्रमाणेच बाळाचीही फरफट सुरू झाली. त्याच्या ह्यदयाला छित्र असल्याचे डॉक्टरांनी सांगून त्याला छत्रपती संभाजीनगरमधील शासकीय बालरुग्णात हलविण्याचा सल्ला देण्यात आला. .तेथे दाखल करून घेण्यास नकार देण्यात आल्यानंतर मनस्ताप झालेल्या नातेवाईकांनी खासदार नीलेश लंके यांना फोनवरून ही माहिती दिली. लंके यांनी संबंधित डॉक्टरांशी संपर्क साधल्यानंतर तेथे एका रात्रीसाठी दाखल करून घेण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी मुंबईच्या के. एम. रुग्णालयात हलविण्याचा सल्ला मिळाला. 'के. एम. 'मध्येही योग्य उपचार होणार नसल्याचे तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अखेर एका डॉक्टरांच्या सल्ल्याने मुंबईतीलच वाडिया रुग्णालयात बाळावर उपचार सुरू करण्यात आले..या संपूर्ण प्रकारात पालकांची मानसिक, आर्थिक आणि शारीरिक हेळसांड झाली. नगर, छत्रपती संभाजीनगर येथील चुकीच्या सल्ल्यामुळे धावपळ करण्याची वेळ आली. या प्रकारामुळे मात्र मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...संबंधित रुग्णाबाबत प्राथमिक माहिती नाही. मी सविस्तर माहिती घेतो. त्यात काही तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.- डॉ. संजय घोगरे, जिल्हा शल्यचिकित्सक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.