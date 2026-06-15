-शांताराम काळेअकोले : आधारकार्ड आणि जातीच्या दाखल्यांच्या कागदपत्रांच्या अडथळ्यात अकोले तालुक्यासह जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य अडकले आहे. आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनाथ व वंचित विद्यार्थ्यांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने त्यांना शिष्यवृत्ती, शासकीय योजना, आरक्षणाचा लाभ आणि पुढील शिक्षणाच्या संधीपासून दूर राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...शासन एकीकडे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी विविध योजना राबवत असताना दुसरीकडे कागदपत्रांच्या गुंत्यात अनेक विद्यार्थ्यांची स्वप्ने अडकली आहेत. प्रशासनाच्या किचकट प्रक्रियेमुळे गरजू विद्यार्थ्यांना कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.ठाकरवाडी (ता. अकोले) येथील श्रावण मेंगाळ या अनाथ विद्यार्थ्याचे प्रकरण या गंभीर समस्येचे उदाहरण ठरत आहे. श्रावण सध्या राहुरी तालुक्यातील माणगाव येथील माउली सेवा प्रतिष्ठानमध्ये शिक्षण घेत आहे. मात्र, आधारकार्ड आणि जातीचा दाखला नसल्याने त्याच्या पुढील शिक्षणाचा मार्ग अडचणीत आला आहे..आदिवासी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी जातीचा दाखला आवश्यक असतो. मात्र, आई-वडिलांच्या नोंदी उपलब्ध नसल्याने अनाथ विद्यार्थ्यांना दाखले मिळविताना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.अकोले तालुक्यासह जिल्ह्यात सुमारे १८ शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. या शाळांमध्ये अनेक विद्यार्थी अनाथ किंवा पालकांच्या आधाराविना शिक्षण घेत आहेत. काही विद्यार्थ्यांचा सांभाळ आजी-आजोबा किंवा नातेवाईक करत आहेत. मात्र, आधार नोंदणी आणि जात प्रमाणपत्रासाठी पालकांच्या कागदपत्रांची मागणी होत असल्याने त्यांची अडचण वाढत आहे..आधारकार्ड नसल्याने शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक साहित्य सहाय्य, वसतिगृह सुविधा आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्यात अडथळे येत आहेत, तर जातीचा दाखला नसल्याने उच्च शिक्षणातील आरक्षणाच्या संधीही धोक्यात आल्या आहेत..कार्यालयांच्या फेऱ्या, तरीही प्रश्न कायमग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांसाठी वारंवार शासकीय कार्यालयांमध्ये जावे लागत आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असताना प्रवेश प्रक्रिया, शिष्यवृत्ती अर्ज आणि योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. आश्रमशाळांमध्ये विशेष शिबिरे घेऊन आधारकार्ड व जातीचे दाखले उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी पालक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे..प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवावीपालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, आदिवासी विकास विभाग आणि महसूल प्रशासनाने समन्वय साधून आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित कागदपत्रांचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी होत आहे. वेळेत तोडगा न निघाल्यास आदिवासी समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.आश्रमशाळांमधील अनाथ व वंचित विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड आणि जातीच्या दाखल्यांच्या अडचणींबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन आवश्यक पाठपुरावा केला जाईल. कोणताही पात्र आदिवासी विद्यार्थी शासकीय योजनांपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी प्रयत्न केले जातील.- देवकन्या बोकडे, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.