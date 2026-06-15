अहिल्यानगर

Tribal Students: शिकायची जिद्द, पण कागदपत्रांचा अडथळा! आदिवासी विद्यार्थ्यांची स्वप्ने अधांतरी, आश्रमशाळेतील विद्यार्थी हक्‍काच्या योजनांपासून वंचित

Educational future of tribal students at risk due to missing documents: आधारकार्ड, जातदाखल्यांच्या किचकट प्रक्रियेत अकोलेसह जिल्ह्यातील आश्रमशाळांतील अनाथ व वंचित आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य अडकले; शिष्यवृत्ती, आरक्षण व उच्च शिक्षणाच्या संधी धोक्यात
Lack of Documents Leaves Tribal Students Deprived of Education Benefits

Lack of Documents Leaves Tribal Students Deprived of Education Benefits

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-शांताराम काळे

अकोले : आधारकार्ड आणि जातीच्या दाखल्यांच्या कागदपत्रांच्या अडथळ्यात अकोले तालुक्यासह जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य अडकले आहे. आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनाथ व वंचित विद्यार्थ्यांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने त्यांना शिष्यवृत्ती, शासकीय योजना, आरक्षणाचा लाभ आणि पुढील शिक्षणाच्या संधीपासून दूर राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
education
Tribal
district
Aadhaar Card
aashram school
caste certificate
Ahilyanagar