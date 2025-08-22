टाकळी ढोकेश्वर: सामाजिक बांधिलकी जपत उद्योगक्षेत्रातून समाजोपयोगी उपक्रमांना हातभार लागत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कन्हैया अॅग्रो कंपनीने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ११ लाख रुपयांचे योगदान देत सामाजिक जबाबदारी जपली आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..MLA Devendra Khote: तरुणांची स्वप्नपूर्ती हेच लक्ष्य: आमदार देवेंद्र कोठे यांचा निर्धार, सोलापुरात ‘आयटी’ क्लस्टरसाठी पाठपुरावा.मुंबई येथे मुख्यमंत्री सहायता निधीस गटेवाडी (ता.पारनेर) येथील कन्हैया ॲग्रो कंपनीकडून ११ लाख रुपयांचा निधी सुपूर्द करण्यात आला. यावेळी कंपनीचे कार्यकारी संचालक सुरेश पठारे, संचालक व नगराध्यक्ष नितीन अडसूळ, संचालक अभय औटी, संचालक विठ्ठल पवार, संचालक लिबेश नायर उपस्थित होते..पठारे म्हणाले, कन्हैया अॅग्रो कंपनी गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील शेतकरी, दूध उत्पादक व ग्रामीण भागातील लोकांसाठी विविध योजना, उत्पादने व सेवांद्वारे कार्यरत आहे. पशुखाद्य, कृषिपयोगी साधनसामग्री, तसेच शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीकडे वळविण्यासाठी संस्था नेहमीच पुढाकार घेत असते..Solapur Bailpola:'अकोलेकाटीत वीस वर्षांपूर्वी प्रत्येकाच्या दारात होती बैलजोडी'; आज बोटावर मोजण्याइतक्याच; ट्रॅक्टरने बळकावली बैलांची जागा.उद्योग व्यवसायाबरोबर समाजाप्रती असलेली जबाबदारी पार पाडणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. राज्य सरकार आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्य सेवा, विविध सामाजिक कार्यासाठी सहायता निधीतून मदत करते. त्यात उद्योगगटाचे योगदान होणे ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे.- सुरेश पठारे, कार्यकारी संचालक, कन्हैया ॲग्रो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.