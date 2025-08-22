अहिल्यानगर

CM Devendra Fadnavis: ‘कन्हैया अॅ‍ग्रो’ने सामाजिक जबाबदारी जपली: देवेंद्र फडणवीस; मुख्यमंत्री सहायता निधीला ११ लाखांचा निधी

Corporate Social Responsibility: कन्हैया अ‍ॅग्रो कंपनी गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील शेतकरी, दूध उत्पादक व ग्रामीण भागातील लोकांसाठी विविध योजना, उत्पादने व सेवांद्वारे कार्यरत आहे. पशुखाद्य, कृषिपयोगी साधनसामग्री, तसेच शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीकडे वळविण्यासाठी संस्था नेहमीच पुढाकार घेत असते.
Devendra Fadnavis appreciates Kanhiya Agro for contributing ₹11 lakh to the CM Relief Fund under its CSR initiative.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

टाकळी ढोकेश्‍वर: सामाजिक बांधिलकी जपत उद्योगक्षेत्रातून समाजोपयोगी उपक्रमांना हातभार लागत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कन्हैया अ‍ॅग्रो कंपनीने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ११ लाख रुपयांचे योगदान देत सामाजिक जबाबदारी जपली आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

CM Devendra Fadnavis

