अहिल्यानगर : गरिबांना लुबाडण्याचे काम काही कंपन्यांकडून होत आहे. सिस्पेसारख्या कंपन्यांची चौकशी करू. ज्यांनी गैरव्यवहार केला, गरिबांचे पैसे खाल्ले, त्यांना जेलची हवा देऊ, याबाबत देशाच्या गृहमंत्र्यांशी चर्चा करून या प्रकरणाची चौकशी 'सीबीआय' मार्फत करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले..Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी भाजप-राष्ट्रवादी युतीच्या प्रचारार्थ मुख्यमंत्री फडणवीस यांची आज पांजरापोळ मैदानात सभा झाली. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी विविध विकासाचे मुद्दे मांडले. व्यासपीठावर विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार मोनिका राजळे, आमदार संग्राम जगताप, आमदार विक्रम पाचपुते, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, जिल्हा बॅंकेचे संचालक अक्षय कर्डिले, पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जयदीप कवाडे, भाजपचे प्रदेश महामंत्री विजय चौधरी, शहर जिल्हाध्यक्ष अनिल मोहिते, राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष संपत बारस्कर, अशोक सावंत, ज्येष्ठ नेते विनायक देशमुख, भाजपच्या नेत्या गीता गिल्डा तसेच मान्यवर उपस्थित होते..फडणवीस म्हणाले की, ''शहरांच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आग्रही आहेत. हव्या तेवढ्या निधीची त्यांनी व्यवस्था केली. अहिल्यानगरमध्ये भाजप-राष्ट्रवादी युतीचा महापौर झाल्यानंतर महिन्याच्या आत शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या सुधारित ४९२ कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊ''.अहिल्यानगर शहरात नॅशनल डिफेन्स कॉरिडॉर तयार करणार आहोत. औद्योगिक वसाहतीचा विकास करणार आहोत. त्यामुळे हजारो युवकांच्या हातांना काम मिळेल. देशात ७० वर्षे शहरांकडे दुर्लक्ष झाले. आता आपण शहरांचा विकास सुरू केला आहे. अहिल्यानगरसाठी हवा तो निधी देऊ.या वेळी मान्यवरांची भाषणे झाली. माजी खासदार डॉ. विखे पाटील यांनी आभार मानले. सभेस शहरासह जिल्ह्यातील हजारो नागरिक उपस्थित होते..शहर मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घ्यावं ः विखे पाटीलजिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, ही प्रचाराचीच नव्हे, महाविजयाची सभा आहे. नगरपालिका निवडणुकीत सर्वाधिक नगरपालिकांवर युतीचा झेंडा फडकाविला. अहिल्यानगर महापालिकेत सर्वाधिक उमेदवार देऊन हॅटट्रिक करणार आहोत. नगर एमआयडीसीमध्ये मोठे उद्योग येण्यासाठी आपण प्रयत्न करीत आहोत. मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्याला भरपूर दिलं आहे. साकळाई योजना, कुकडी प्रकल्प, गोदावरी कालवा यासाठी मोठा निधी दिला. जिल्हा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्वांत जास्त निधी मुख्यमंत्र्यांनी दिला. आपलं सरकार राज्यात, दिल्लीत आहे. आपल्या महापालिकेवरही शतप्रतिशत युतीचाच झेंडा दिसेल. सीना नदीचे सौंदर्यीकरण करीत आहोत. जिल्ह्यात सिस्पेसारख्या कंपन्यांनी गरिबांचे पैसे लुटले आहेत. सीबीआय मार्फत संबंधितांची चौकशी व्हावी. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी आपलं शहर दत्तक घ्यावं..विकासासाठी आणखी निधी हवा ः संग्राम जगतापआमदार संग्राम जगताप म्हणाले की, शहराचे नामांतर झाल्यानंतर महापालिकेची ही पहिलीच निवडणूक आहे. काही लोक म्हणतात, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव आणि अहिल्यानगरचं बदललेलं नाव पुन्हा बदलू; परंतु मी सांगतो, जोपर्यंत श्वास आहे, तोपर्यंत शहरांची नावे बदलू देणार नाही. महापालिकेच्या निवडणुकीत शहरात राष्ट्रवादी-भाजपच्या उमेदवारांचे चांगले स्वागत होत आहे. आगामी काळात महापालिकेत हीच मंडळी चांगले काम करून दाखविणार आहे. आपल्याला अहिल्यादेवींच्या नावाचं रक्षण करायचं आहे. शहराचा विकास करायचा आहे. त्यासाठी अजूनही निधीची गरज आहे, ती मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य करावी. महाराष्ट्रात अहिल्यानगरचे सर्वाधिक उमेदवार राष्ट्रवादी-भाजपचे निवडून येतील, असा विश्वास आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .मुख्यमंत्री म्हणाले...स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजनेअंतर्गत आवश्यक निधी देऊ.झोपडपट्टीतील लोकांना जमीन मालकी हक्क देऊ.सिंधी, पंजाबी समाजाला त्यांच्या जागेची मालकी हक्क देऊगरिबांसाठी जेवढी घरे मागाल, तेवढी देऊ.भुयारी गटार योजना, रस्त्यांसाठी निधी दिला.डीपी रस्त्यांचा ३५० कोटींच्या प्रस्तावाला लवकरच मंजुरीक्रीडा संकुलाचा प्रश्न मार्गी लावूएमआयडीसीत मोठे उद्योग आणू.कचरा व्यवस्थापन होऊन खते, कोळसा तयार करणार.'सिस्पे' गैरव्यवहारप्रश्नी सीबीआय मार्फत चौकशी करू.लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार.