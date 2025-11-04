अहिल्यानगर

Pathardi Crime: 'भाविकांना लुटणारे दरोडेखोर जेरबंद'; मुख्य सूत्रधार लखन कासार फरार

Police Nab Dacoits Targeting Pilgrims: आरोपींनी नाशिक येथील भाविकांची खासगी बस अडवून त्यांना शस्त्र व पिस्तुलाचा धाक दाखवून पाऊणे नऊ तोळे सोने व रोख १६ हजार ५०० असा ऐवज लुटला होता. हा प्रकार ३१ आॅक्टोबरला घडला होता. या प्रकरणी पवन सुखदेव खैरनार यांनी पाथर्डी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती.
“Police arrest gang looting devotees; mastermind Lakhan Kasar absconding.”

सकाळ वृत्तसेवा
पाथर्डी: नाशिक येथील भाविकांना लुटणाऱ्या दरोडेखोरांच्या पोलिसांनी २४ तासांत मुसक्या आवळल्या आहेत. लुटमार करून पसार झालेल्या पाच आरोपींना आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्याकडून गुन्ह्यात वापरलेल्या दोन वाहनांसह नऊ तोळ्याचे सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम हस्तगत करण्यात आली आहे. दरम्यान, गुन्ह्याचा मुख्य सूत्रधार लखन बाबासाहेब कासार फरार आहे.

