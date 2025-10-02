अहिल्यानगर

Ahilyanagar ZP Reservation: 'आरक्षणासाठी इच्छुकांचे देव पाण्यात'; अहिल्यानगर झेडपीच्या गट-गणासाठी १३ ऑक्टोबरला सोडत

Reservation Enthusiasts Brave Water: जिल्हाधिकारी हे १३ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषद गटांचे तर तहसीलदार पंचायत समिती गणांचे आरक्षण काढणार आहेत. त्यानंतर हरकती आणि सूचनावर निर्णय होऊन ३ नोव्हेंबरला अंतिम आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे. आरक्षणनिश्चितीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने राजकीय वर्तुळात आनंदाचे वातावरण आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणाचे आरक्षण प्रक्रियेचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. जिल्हाधिकारी हे १३ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषद गटांचे तर तहसीलदार पंचायत समिती गणांचे आरक्षण काढणार आहेत. त्यानंतर हरकती आणि सूचनावर निर्णय होऊन ३ नोव्हेंबरला अंतिम आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे. आरक्षणनिश्चितीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने राजकीय वर्तुळात आनंदाचे वातावरण आहे.

