Ahilyanagar ZP Reservation: 'आरक्षणासाठी इच्छुकांचे देव पाण्यात'; अहिल्यानगर झेडपीच्या गट-गणासाठी १३ ऑक्टोबरला सोडत

अहिल्यानगर: जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणाचे आरक्षण प्रक्रियेचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. जिल्हाधिकारी हे १३ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषद गटांचे तर तहसीलदार पंचायत समिती गणांचे आरक्षण काढणार आहेत. त्यानंतर हरकती आणि सूचनावर निर्णय होऊन ३ नोव्हेंबरला अंतिम आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे. आरक्षणनिश्चितीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने राजकीय वर्तुळात आनंदाचे वातावरण आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेसाठी ७५ गट तर पंचायत समितीचे १५० गण आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण अनुसूचित जमातीसाठी निघाले आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असलेल्या इच्छुकांना आता आपल्या गटात सोयीचे आरक्षण निघावे यासाठी देव पाण्यात घातले आहेत..ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने २०२२ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. जुलै २०२२ मध्ये बाठिया आयोगाचा अहवाल येण्याअगोदर ओबीसी आरक्षणाबाबत जी तरतूद होती. त्यानुसार या निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या पीठाने दिला आहे. निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करायच्या सूचनाही न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्या..महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्याही निवडणुका रखडल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीला प्राधान्य दिले आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. पंचायत समिती सभापतीचे आरक्षण ७ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पंडीत नेहरू सभागृहात काढले जाणार आहे..राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणाचे आरक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. जिल्हाधिकारी अनुसूचित जाती व जमातीसाठी गट व गणांच्या जागा निश्चितीचा प्रस्ताव ६ ऑक्टोबर रोजी विभागीय आयुक्तांना सादर करतील. विभागीय आयुक्त ८ ऑक्टोबर या प्रस्तावास मान्यता देणार आहेत.आरक्षण सोडतीची सूचना वृत्तपत्रामध्ये १० ऑक्टोबर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीचे गणांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, महिला आदी सर्व घटकांच्या आरक्षणाची माहिती प्रसिद्ध केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी हे जिल्हा परिषदेच्या गटांचे तर तहसीलदार हे पंचायत समिती गणांचे आरक्षण १३ रोजी काढणार आहेत. त्यानंतर जिल्हाधिकारी. १४ रोजी प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध करणार आहेत..आरक्षण ३ नोव्हेंबरला फायनलजिल्हाधिकाऱ्यांकडे ता. १४ ते १७ या कालावधीत जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणाच्या आरक्षणाबाबत हरकती व सूचना दाखल करता येणार आहेत. जिल्हाधिकारी या आरक्षण आणि सूचनांवर अभिप्रायासह गोषवारा २७ रोजी विभागीय आयुक्तांना सादर करणार आहेत. विभागीय आयुक्त ३१ ऑक्टोबर रोजी हरकती आणि सूचनांचा विचार करून आरक्षण अंतिम करतील. जिल्हाधिकारी ३ नोव्हेंबर रोजी राजपत्रामध्ये अंतिम आरक्षण प्रसिद्ध करतील..तेरा जागांची सोडतजिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतीची आरक्षण संख्या यापूर्वीच निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात चौदा पंचायत समिती आहेत. त्यातील अकोल्याची जागा अगोदरच अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाली आहे. उर्वरित १३ सभापतींच्या आरक्षणात तीन सर्वसाधारण, तीन सर्व साधारण महिला, नागरिकांच्या मागस प्रवर्गासाठी (महिला) दोन, तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी दोन जागा असतील. अनुसूचित जमाती (महिला)साठी एक, अनुसूचित जातीच्या महिलेसाठी एक, अनुसूचित जातीसाठी एक अशी ही संख्या आहे. त्यात नेमके कोणत्या तालुक्याला कोणते आरक्षण जाते, याकडे इच्छुकांचे लक्ष आहे.