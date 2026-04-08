Dhananjay Munde: टीकेला संयमाने उत्तर द्या: माजी मंत्री धनंजय मुंडे; भगवानबाबांच्या विचारांवर चालणे महत्त्वाचे!

पाथर्डी: भगवानगडावरील श्रद्धा ही आपली संस्कृती व ऊर्जा देणारी शक्ती असून, आपल्या श्रद्धेवर कोणी टीका केली , तरी कोणावरही दोषारोप न करता संयमाने वागले पाहिजे, असा सल्ला माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिला. .तालुक्यातील बडेवाडी येथील संत भगवानबाबा यांच्या फिरत्या नारळी साप्ताहाच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी भगवान गडाचे महंत डॉ. नामदेव शास्त्री, उत्तराधिकारी कृष्ण महाराज शास्त्री, रामगिरी महाराज, खासदार नीलेश लंके, आमदार मोनिका राजळे, प्रताप ढाकणे, बाळासाहेब आजबे, लक्ष्मण हाके आदी उपस्थित होते..मुंडे म्हणाले की, आपली नियत शुद्ध असेल, तर नियती आपोआप न्याय करते. भगवानबाबांच्या विचारांवर चालणे महत्त्वाचे आहे. ज्ञानेश्वरांचे सर्वांत मोठे मंदिर भगवानगडावर उभारले जात आहे. हे मंदिर धनिकांच्या पैशातून नाही, तर कष्टकऱ्यांच्या घामातून उभे रहात आहे. समाजात भेदभाव नको, तर एकात्मता हवी. गडाच्या उभारणीसाठी धनिकांनीही पुढे यायला हवे, असेही ते म्हणाले..राजळे म्हणाल्या की, संत भगवानबाबांच्या सहवासाने पावन झालेला हा परिसर आहे. मागील पिढीच्या कष्टातून उभा राहिलेला भगवानगड जपण्याची व त्याची पवित्रता राखण्याची जबाबदारी आजच्या तरुणांवर आहे..ॲड. ढाकणे म्हणाले की, महंत डॉ. नामदेव शास्त्री महाराज यांचे ज्ञान आणि विद्वत्ता मोठी असून, भगवानबाबा आणि सर्व भक्तांचा आशीर्वाद त्यांच्या पाठीशी आहे. समाजाला योग्य मार्ग दाखवण्यासाठी त्यांनी लोकांना साध्या व स्पष्ट शब्दांत मार्गदर्शन करावे.