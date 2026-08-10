Ahilyanagar News: धीरज परदेशी यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू; अहिल्यानगरमध्ये तणाव, हिंदुत्ववादी संघटनांकडून शहर बंद

अहिल्यानगर: तीन दिवस मृत्यूशी झुंज देत असलेले महापालिकेचे कंत्राटी कर्मचारी धीरज परदेशी यांचा आज (ता. ९) उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. सात ते आठ जणांनी त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला होता. त्यांच्या मृत्यूची माहिती समोर येताच हिंदुत्ववादी संघटनांनी दुपारी ४ च्या सुमारास शहर बंदची हाक दिली. शहरासह उपनगरातून या बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. दरम्यान, हिंदुत्ववादी संघटनांनी सायंकाळी आमदार संग्राम जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर ठिय्या आंदोलन करत आरोपींच्या फाशीची मागणी केली..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.महापालिकेच्या विद्युत विभागातील कर्मचारी परदेशी यांच्यावर सात ते आठ जणांनी जीवघेणा हल्ला केला होता. शुक्रवारी (ता. ७) दुपारी ४ च्या सुमारास मुकुंदनगरमधील दर्गा दायरा परिसरात हा प्रकार घडला होता. हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या परदेशी यांच्यावर शहरातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. या घटनेमुळे गेल्या दोन दिवसांपासून शहरात तणावपूर्ण शांतता होती. आज (ता.९) दुपारी २ च्या सुमारास परदेशी यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यानंतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी शहर बंदची हाक दिली. दुपारी ४ च्या सुमारास कापडबाजार, गंजबाजार, मोची गल्ली, माळीवाडा, दिल्लीगेट, तसेच उपनगरातील बालिकाश्रम रोड, प्रोफेसर कॉलनी चौक, पाइपलाइन रोड आदी भागात बंद पाळण्यात आला..उपचार सुरू असलेल्या मॅक केअर रुग्णालयाजवळ देखील हिंदुत्ववादी संघटनांनी ठिय्या आंदोलन केले. सायंकाळी परदेशी यांचा मृतदेह शवविच्छेद-नासाठी संभाजीनगरला हलविण्यात आला. त्यानंतर आमदार संग्राम जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर पुन्हा ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. गुन्ह्यातील सर्व आरोपींना तत्काळ अटक करून फाशीची शिक्षा द्या, तसेच या प्रकरणातील खरे मास्टरमाइंड शोधून त्यांना अटक करा, अशी मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली. दरम्यान, परदेशी यांच्या मृत्यूनंतर शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिस प्रशासनाने शांततेचे आवाहन करत बंदोबस्त तैनात केला..आजपासून शहरात बेमुदत बंदपरदेशी यांच्या मृत्यूनंतर महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. कर्मचारी संघटनेने घटनेचा निषेध नोंदवला आहे. जोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत मुकुंदनगर भागात एकही महापालिका कर्मचारी काम करणार नाही, अशी भूमिका कर्मचारी संघटनेने घेतली आहे. तसेच सोमवारपासून (ता. १०) बेमुदत संप पुकारण्यात येणार आहे. संपूर्ण शहरातील नागरी सुविधा बंद ठेवण्यात येणार आहेत. या गैरसोयीबद्दल नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिका कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष जितेंद्र सारसर, बाबासाहेब मुदगल, सचिव आनंदराव वायकर आदींनी केले आहे..कपाळावरील टिळ्यामुळेच खून ः संग्राम जगतापधीरज परदेशी यांच्यावरील हल्ला हा पूर्वनियोजित असल्याचा संशय आहे. पोलिस सांगतात, आरोपींना अटक केली; पण किती आरोपी अटक केले? या गुन्ह्यातील खरा मास्टरमाइंड शोधणे गरजेचे आहे. यापूर्वीदेखील महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण झालेली आहे. परदेशी हे लाईट बसविण्यासाठी त्या भागात गेले होते. परंतु, त्यांच्या कपाळावर भगवा टिळा असल्यामुळे त्यांची हत्या करण्यात आली आहे. पोलिसांनी या घटनेमागील खरा मास्टरमाइंड शोधून कारवाई करावी. मागण्या मान्य होईपर्यंत मृतदेह घेऊन आज पोलिस अधीक्षक कार्यालयात ठिय्या देणार आहोत, असे आमदार संग्राम जगताप यांनी म्हटले..हैदराबाद येथून तिघांना अटकपरदेशी यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करणारे तिघे आरोपी हैदराबादला पसार झाले होते. संभाजीनगर येथून ट्रेनने त्यांनी हैदराबाद गाठले होते.स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अवघ्या २४ तासांत या आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. मुस्तकीम ख्वाजामिया सय्यद (वय २०), मेहराज इब्राहिम सय्यद (वय २२) व सिराज इब्राहिम सय्यद (वय २१, सर्व रा. आलमगीर मदरशाजवळ, भिंगार, अहिल्यानगर) अशी या आरोपींची नावे आहेत. त्यांना पळून जाण्यास मदत करणारे आरोपी जामियॉ ऊर्फ अकरम याकुब सय्यद (वय ५२, रा. आलमगीर, अहिल्यानगर) व वसीम रहिम सय्यद (वय ४७, रा. वाबळे कॉलनी, फकीरवाडा, मुकुंदनगर, अहिल्यानगर) यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.नागरिकांना विनंती आहे की, कोणीही कायदा हातात घेऊ नये. धीरज परदेशी यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. गुन्ह्याचा तपास योग्य पद्धतीने सुरू आहे. कोणीही चुकीच्या अफवा पसरवण्याचा प्रयत्न करू नये. सोशल मीडियावर आमचे लक्ष आहे, तसेच कायदा-सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्यात येईल. शहरात ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. सर्वांनी शांतता राखावी.- मुम्मका सुदर्शन, पोलिस अधीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.