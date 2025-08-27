Ahilyanagar News: राज्य एरोबिक्स स्पर्धेत ‘ध्रुव’चा दबदबा; सत्तावीस पदकांची कमाई; पुण्यात पार पडली स्पर्धा, चार सुवर्ण

संगमनेर: पुण्यात पार पडलेल्या राज्य एरोबिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेत संगमनेरच्या ध्रुव ग्लोबल स्कूलने आपला दबदबा कायम ठेवला. तीन दिवस चाललेल्या या स्पर्धेत ध्रुवच्या एरोबिक्सपटूंनी चार सुवर्ण आणि डझनभर रौप्य पदकांसह तब्बल २७ पदके पटकावली. .Ganesh festival २०२५: अहिल्यानगर जिल्ह्यात आनंद सोहळ्याचा ‘श्रीगणेशा’; गणरायाच्या स्वागताची भाविकांकडून जय्यत तयारी.इशान उगले, आलोक आरोटे आणि स्पर्श घुले, राजवीर आवारी यांच्या अतिशय लवचिक आणि विद्युत वेगाच्या हालचालींनी उपस्थितांची दाद मिळवली. या स्पर्धेतील यशाने ध्रुव ग्लोबलने राज्यातील एरोबिक्स खेळाच्या क्षेत्रात आपला ठसा निर्माण केला. ध्रुवच्या एरोबिक्सपटूंनी अतिशय लवचिक आणि वेगवान हालचाली करताना परीक्षकांचे डोळे खिळवून ठेवले होते. मुलांच्या स्पोर्ट् एरोबिक्स प्रकारात दुहेरी यश मिळवताना इशान उगलेने एका सुवर्णसह रौप्य, तर आलोक आरोटेने सुवर्णसह ब्राँझपदक मिळवले. स्पर्श घुले आणि राजवीर आवारी यांनी प्रत्येकी एका सुवर्णसह त्यात आणखी भर घातली. याच प्रकारात प्रथमेश कोळपकर आणि दिव्यांश उगले यांनी रौप्य आणि शौर्य नवले याने ब्राँझपदक मिळवताना संघाची घोडदौड कायम राखली..१७ वर्षांखालील मुलींच्या फिटनेस टीम प्रकारात सान्वी गुंजाळ, दिव्याशा सचदेव, सचप्रीतकौर पंजाबी, दीक्षा चेक्किल्ला, समीक्षा खैरनार, अवनी शिंदे आणि सारवी कुँवर यांच्या संघाने चपळ आणि लवचिक सादरीकरण आणि परस्परांशी समन्वयाचा उत्कृष्ट नमुना सादर करताना रौप्य पदकासह द्वितीय क्रमांक पटकावला. फिटनेस ड्युएट प्रकारात आराध्या जोशी आणि रिद्धी दर्डा यांच्या जोडीने रौप्य, तर समीक्षा खैरनार आणि दीक्षा चेक्किल्ला यांच्या जोडीने ब्राँझ पदक मिळवले..Ahilyanagar fraud: 'बनावट नोटांद्वारे फसवणूक; तिघे गजाआड', एक कोटीच्या बनावट नोटा जप्त.२७ पदकांची कमाई१४ वर्षांखालील फिटनेस टीम प्रकारात गुंजल करवा, त्रिशा गांधी, आराध्या जोशी, लब्धी कटारिया, अनिका चांडक, रिद्धी दर्डा व यशश्री लाहोटी यांच्या संघाने ब्राँझपदकासह तृतीय क्रमांक पटकावला. पुण्यात तीन दिवस चाललेल्या या स्पर्धेत ध्रुव ग्लोबल स्कूलच्या एरोबिक्सपटूंनी चार सुवर्ण, १२ रौप्य आणि ११ ब्राँझ, अशा २७ पदकांची कमाई करताना राज्य एरोबिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेत आपला दबदबा निर्माण केला. या यशाबद्दल शाळेचे अध्यक्ष डॉ. संजय मालपाणी, उपाध्यक्ष गिरीश मालपाणी, प्राचार्या अर्चना घोरपडे, क्रीडा विभागप्रमुख गिरीश टोकसे व प्रशिक्षक कुलदीप कागडे यांनी अभिनंदन केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.