माेठी बातमी! दिव्यंगत्वात हेराफेरी, दोषी जाणार घरी; सिव्हिलकडून १८३ जणांचा अहवाल, कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले..

-समीर दाणी अहिल्यानगर: ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या फेर वैद्यकीय तपासणीचा गोपनीय अहवाल जिल्हा रुग्णालयाने जिल्हा परिषद सीईओंकडे शुक्रवारी (ता.१६) पाठवला आहे. तब्बल १८३ कर्मचाऱ्यांचा हा अहवाल आहे. यातील काही कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणात हेराफेरी केल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाचे गंडांतर येऊ शकते..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...जिल्हा परिषदेतील काही कर्मचाऱ्यांनी स्वतः किंवा पत्नी व मुले दिव्यांग, गतिमंद अथवा मेंदूच्या आजाराने ग्रस्त असल्याबाबत प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत. जिल्हा रुग्णालयाने दिलेल्या या दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत सामाजिक संघटनांनी तक्रारी केल्या होत्या. अनेकांनी या प्रमाणपत्रावर साशंकता व्यक्त केली होती. ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पुनर्तपासणीसाठी फेर वैद्यकीय तपासणीचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गेल्या काही महिन्यांपासून ही फेरतपासणी सुरू होती..या फेरतपासणीचा अहवाल सीईओंना सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये काही कर्मचाऱ्यांनी काही आस्थापनांचे ४० टक्क्यांपेक्षा दिव्यांगत्वाचे प्रमाण असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. फेरतपासणीत काहींच्या दिव्यांगत्वाचे प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी आढळले आहे. या अहवालावर जिल्हा परिषद प्रशासनाने कारवाईचे संकेत दिले आहेत. यामध्ये किती जणांचा समावेश आहे, त्यांच्यावर काय कारवाई होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..काय कारवाई होऊ शकते?सावली दिव्यांग संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब महापुरे यांनी अशा प्रकरणात ९ ऑॅक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार कारवाई होऊ शकते. त्याप्रमाणे दिव्यांग कायदा २०१६ च्या कलम ९१ नुसार दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. दोन वर्षे शिक्षा किंवा एक लाख रुपयांचा दंड अशी कायद्यात तरतूद आहे. तसेच दोषींचे निलंबनही होऊ शकते. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.३९० जणांचे रेकॉर्ड तपासलेजिल्हा परिषदेने आणखी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीची यादी जिल्हा रुग्णालयाकडे दिली होती. यातील ३० जणांची १२ आणि १३ जानेवारीला फेर वैद्यकीय तपासणी झाली. तसेच जिल्हा परिषदेने ३९० दिव्यांगांच्या रेकॉर्ड तपासणीबाबत जिल्हा रुग्णालयाला कळविले आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष तपासणी होणार नाही. फक्त जिल्हा रुग्णालयाकडे असलेल्या दिव्यांग कागदपत्रांची तपासणी केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.