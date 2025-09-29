अहिल्यानगर: नवरात्रौत्सवात पावसाने रुद्रावतार धारण केला आहे. पाचव्या माळेची रात्र अक्षरशः काळरात्र ठरली. वर्षभराचा पाऊस एका रात्रीत कोसळला. तब्बल ८४ मंडळात अतिवृष्टी झाली. परिणामी तब्बल आठ नद्यांना महापूर आलाय. शेकडो गावांना नद्यांनी वेढलेय, लोकांना हेलीकॉप्टरने बाहेर काढले. राज्य मार्गासह महामार्ग ठप्प झाले. नदीकाठच्या गावांचे स्थलांतर करावे लागले. तब्बल सहाजणांचा बळी गेला. शेतशिवार पाण्यात गेले, गायी-गुरे वाहून गेले. गेल्या आठ दिवसांपासून पावसाच्या थैमानाने बळीराजा पिकासारखाच उन्मळून पडलाय..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.अहिल्यानगर शहरासह जामखेड तालुक्याला सीनाच्या पुराने वेढा घातलाय. नदीकाठावरील अनेक घरांना कवेत घेतलेय. जिल्ह्यातील कर्जत-जामखेड, शेवगाव-पाथर्डी, नेवासे, राहुरी, कोपरगाव, राहाता, श्रीरामपूर या नऊ तालुक्यांतील ८४ महसूल मंडलात अतिवृष्टी झाली. अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गासह शेवगाव, पाथर्डी, नेवासे, जामखेडमधील वाहतूक ठप्प झाल्याने अनेक गावांचा संपर्क तुटलाय. राहाता तालुक्यात एका दिवसात सर्वाधिक १५० मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. नेवासे तालुक्यात ११९.९ मिलीमीटरची नोंद झाली. नेवाशातील प्रवरा संगम मंडळात आभाळ कोसळले. तेथे तब्बल २०० मिलीमीटर पाऊस झाला..सीना नदीला महापूर आल्याने कल्याण महामार्गावरील पूल पाण्याखाली गेला. नालेगाव, विनायकनगर या भागात पुराचे पाणी घुसले. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल (एनडीआरएफ) आणि महानगरपालिकेच्या अग्निशामक जवानांनी बोटीच्या साह्याने पुरातील पाण्यात अडकलेल्या कुटुंबाला सुखरूप बाहेर काढले. शेवगाव, पाथर्डी, जामखेड, कर्जत, अहिल्यानगर, राहाता, राहुरी तालुक्यातील ओढ्या-नाल्यांना आणि नद्यांना पूर आल्याने शेकडो गावांचा संपर्क तुटला. जिल्ह्यात काल सरासरी ८१.८ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली.हेलिकॉप्टरने बचावकार्यसीना नदीला नगर शहरासह कर्जत-जामखेडमध्ये महापूर आला आहे. खैरी, मुळा, प्रवरा, हंगा, कुकडी, ढोरा, नांदनीसह जवळपास सर्वच नद्यांना पूर आल्याने काठावरील शेतात पुराचे पाणी घुसले आहे. शेकडो कुटुंबांचे स्थलांतर करावे लागले. शेवगावात पुरात अडकलेल्या लोकांना अक्षरशः हेलीकॉप्टरने सुरक्षित स्थळी बाहेर काढले. विशेषतः दुष्काळी तालुक्यांतील नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे..नद्यांतून विसर्ग, गावांना इशाराजिल्ह्यातील सर्वच धरणांमधील पाणीसाठा वाढला आहे. पाणलोट क्षेत्रात पावसाने जोर धरल्याने धरणातून विसर्ग वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे नदी काठच्या गावांना पुराचा धोका वाढला आहे. धरणातील विसर्ग क्युसेकमध्ये याप्रमाणे ः भीमा नदी ४२ हजार ८८५, गोदावरी (नांदूर मध्यमेश्वर) धरणातून ८७ हजार ५४९ , जायकवाडी २ लाख ५४ हजार ६६४, प्रवरा नदी (भंडारदरा) १३ हजार ७६४, निळवंडे १७ हजार १९९, ओझर ८ हजार ४६३. मुळा धरण १० हजार. घोड धरणातून ३५ हजार, हंगा नदीपात्रात विसापूरमधून ३ हजार ४५०, कुकडीत येडगावमधून ७ हजार २००, सीना धरणातून २७ हजार ८०० तर खैरी धरणातून ४ हजार ६८२ विसर्ग सुरू आहे. विसर्गाचे हे आकडे रविवारी रात्री नऊ वाजताचे आहेत..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.शंभरीपार मंडळे (मिलीमिटर)प्रवरासंगम .....२००अस्तगाव ....१६७.३लोणी .......१६६.५राहाता .......१६७.३शिर्डी ........१४७.८बाभळेश्वर .....१२९पुणतांबा ....१२६.८कोकमठाण.. १२७.८श्रीरामपूर ......१३२बेलापूर ......११५.५नागापूर ......१२२.३जेऊर बायजाबाई १००चिंचोडी पाटील ................१३५.३शेवगाव .....१२१.५भातकुडगाव १०९.५ढोरजळगाव १०९.५करंजी .........११७मिरी .........१४७.५तिसगाव ......१२५सलाबतपूर ..१००.८कुकाणा ....१०९.५सोनई ....... १०६.३प्रवरासंगम ...१९९.८देवगाव .....१०९.५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.